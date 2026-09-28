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Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναμέτρησης για το CONCACAF Nations League, ο Σίπιο πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 68ο λεπτό.

Δύο αντίπαλοι παίκτες της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα αποβλήθηκαν με κόκκινη κάρτα, καθώς επιχείρησαν να ανακόψουν τον επιθετικό τραβώντας τον βίαια από τα μαλλιά του.

Παρά την επικράτησή της με 5-0, η ομάδα της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα ποδοσφαιριστές λόγω των συγκεκριμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων.

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Ο Ένταν Σίπιο μπορεί να μην ξεχωρίζει για την ταχύτητα, τις τρίμπλες ή την εκτελεστική του δεινότητα αλλά διαθέτει ένα σπάνιο… όπλο που τον ξεχωρίζει στην επιθετική γραμμή της Ανγκουίλας στους αγώνες που δίνει η εθνική ομάδα της μικρής αυτής χώρας από την Καραϊβική.

Ο 36χρόνος διεθνής επιθετικός της Ανγκουίλας διαθέτει το μακρύτερο και ομορφότερο μαλλί στην ιστορία του παγκοσμίου επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το μαλλί του είναι τόσο μακριό, που δεν αγγίζει για χιλιοστά το έδαφος και μάλιστα για να μπορεί να αγωνίζεται απρόσκοπτα, το δένει στην μέση του με μία ειδική ζώνη.

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Στην πρόσφατη αναμέτρηση μεταξύ της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και της Ανγκουίλα για το CONCACAF Nations League, η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα επικράτησε με το εμφατικό 5-0.

Ωστόσο, το παιχνίδι πέρασε στην ιστορία για ένα άκρως απίθανο και πρωτοφανές περιστατικό.Ο Ένταν Σίπιο μπήκε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό. Ο Σίπιο είναι διάσημος για τα εντυπωσιακά και εξαιρετικά μακριά ράστα μαλλιά του (dreadlocks), τα οποία φτάνουν μέχρι τους αστραγάλους του.Μέσα σε περίπου είκοσι λεπτά συμμετοχής, κατάφερε να κερδίσει δύο αποβολές αντιπάλων για τον ίδιο ακριβώς λόγο που φαντάζεστε: Τον τράβηξαν βίαια από τα μαλλιά!

Τέσσερα λεπτά μετά την είσοδο του Σίπιο στο παιχνίδι, ο Κέον Γκριν τον τράβηξε από τα μαλλιά, στην προσπάθεια του να τον σταματήσει, και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή. Στις καθυστερήσεις συνέβη ακριβώς το ίδιο από τον Νάιτ, ο οποίος υπέπεσε στην ίδια χειρονομία, αντικρίζοντας και εκείνος με τη σειρά του την ίδια τιμωρία.

Zápas Ligy národů Antigua a Barbuda – Anguilla. Hosté prohrávali 0:5, když se za ně v 69. minutě dostal na hřiště Aedan Scipio.



A právě jeho dredy sahající téměř až k zemi přispěly k vyloučení dvou hráčů soupeře.😂😂 pic.twitter.com/eaAVj8YF71 — Sporťák (@SportakCZ) September 27, 2026

Έτσι, παρά την άνετη νίκη της με 5-0, η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εννέα παίκτες, εξαιτίας της αδυναμίας των αμυντικών της να… αντισταθούν στα μακριά μαλλιά του αντιπάλου τους.