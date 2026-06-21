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Η άφιξη του Πελέ στην ομάδα μεταμόρφωσε το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε παγκόσμιο αθλητικό φαινόμενο με μεγάλη δημοτικότητα.

Ο Μέσινγκ απολύθηκε προσωρινά από το σχολείο και την ομάδα του λόγω μιας γυμνής φωτογράφισης, αλλά επέστρεψε μετά από εισήγηση του Πελέ.

Η παρουσία κορυφαίων διεθνών παικτών στους Cosmos δημιούργησε μια σημαντική περίοδο για το άθλημα, η οποία ολοκληρώθηκε το 1977 με την αποχώρηση του Βραζιλιάνου θρύλου.

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Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόταν ακόμη στη σκιά των μεγάλων αμερικανικών αθλημάτων. Τα γήπεδα είχαν περιορισμένο κοινό, οι ομάδες δυσκολεύονταν να προσελκύσουν ενδιαφέρον και οι περισσότεροι παίκτες δεν μπορούσαν να ζήσουν αποκλειστικά από το άθλημα.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο Σεπ Μέσινγκ κατάφερε να ζήσει μια πορεία που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο. Από καθηγητής σε σχολείο της Νέας Υόρκης βρέθηκε να υπερασπίζεται την εστία των New York Cosmos, έχοντας δίπλα του έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, τον Πελέ.

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Η σχέση του με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε αρκετά αργά. Σε αντίθεση με πολλούς επαγγελματίες παίκτες, ο Μέσινγκ δεν μεγάλωσε παίζοντας το άθλημα. Άρχισε να ασχολείται στα 16 του χρόνια και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της γενιάς του.

Οι επιδόσεις του στο πανεπιστημιακό επίπεδο του χάρισαν δύο διακρίσεις All-American, ενώ το 1972 συμμετείχε και στην Ολυμπιακή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, εκείνη την εποχή το ποδόσφαιρο δεν μπορούσε να του προσφέρει οικονομική ασφάλεια.

Έτσι, ο απόφοιτος του Χάρβαρντ εργαζόταν ως καθηγητής στο Westbury High School του Λονγκ Άιλαντ και παράλληλα προπονούνταν με τους Cosmos. Η καθημερινότητά του περιλάμβανε μαθήματα το πρωί, προπονήσεις το απόγευμα και επιστροφές στο σπίτι αργά το βράδυ.

Η ζωή του άλλαξε όταν οι New York Cosmos αποφάσισαν να φέρουν στις ΗΠΑ τον Πελέ. Η άφιξη του Βραζιλιάνου θρύλου το 1975 μεταμόρφωσε όχι μόνο την ομάδα αλλά και ολόκληρη την εικόνα του ποδοσφαίρου στη χώρα.

Οι Cosmos από μια ομάδα με μικρή απήχηση έγιναν παγκόσμιο αθλητικό φαινόμενο. Στο πλευρό του Πελέ βρέθηκαν σπουδαία ονόματα όπως ο Ιταλός επιθετικός Τζόρτζιο Κινάλια, ο Βραζιλιάνος παγκόσμιος πρωταθλητής Κάρλος Αλμπέρτο και ο Γερμανός θρύλος Φραντς Μπεκενμπάουερ.

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Η διαδρομή του Μέσινγκ όμως είχε και μια μεγάλη ανατροπή. Το 1974, σε μια περίοδο οικονομικών δυσκολιών, δέχτηκε πρόταση για γυμνή φωτογράφιση σε περιοδικό με αμοιβή 5.000 δολάρια. Η δημοσίευση προκάλεσε τεράστια δημοσιότητα και είχε άμεσες συνέπειες.

Το σχολείο όπου εργαζόταν τον απέλυσε, ενώ λίγο αργότερα οι Cosmos διέκοψαν τη συνεργασία μαζί του, επικαλούμενοι όρους επαγγελματικής συμπεριφοράς.

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Η ιστορία όμως δεν τελείωσε εκεί. Όταν η ομάδα χρειάστηκε ξανά τερματοφύλακα, ο ίδιος ο Πελέ φέρεται να ζήτησε την επιστροφή του Μέσινγκ. Η επανένταξή του συνέπεσε με την περίοδο όπου οι Cosmos έφτασαν στο απόγειό τους.

Η ομάδα απέκτησε τεράστια δημοτικότητα, αγωνίστηκε μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους και από ένα άγνωστο αθλητικό εγχείρημα μετατράπηκε σε διεθνές σύμβολο. Οι παίκτες έγιναν σταρ, εμφανίστηκαν σε διαφημίσεις και βρέθηκαν στα μεγαλύτερα αθλητικά μέσα της εποχής.

Η συνύπαρξη τόσων μεγάλων προσωπικοτήτων δεν ήταν πάντα εύκολη. Με παίκτες από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, οι εντάσεις στα αποδυτήρια ήταν συχνές. Ο Μέσινγκ συχνά λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στους συμπαίκτες του, βοηθώντας να διατηρηθούν οι ισορροπίες.

Η αποχώρηση του Πελέ το 1977 αποτέλεσε το τέλος μιας μοναδικής εποχής. Μετά την αποχώρηση του Βραζιλιάνου σταρ, οι Cosmos και το NASL άρχισαν σταδιακά να χάνουν τη δυναμική τους, μέχρι την κατάρρευση του πρωταθλήματος το 1985.

Παρόλα αυτά, η κληρονομιά εκείνης της ομάδας παραμένει ζωντανή. Οι New York Cosmos θεωρούνται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

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Για τον Σεπ Μέσινγκ, η ιστορία του παραμένει μοναδική: ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια σχολική αίθουσα και βρέθηκε, σχεδόν απροσδόκητα, να αγωνίζεται δίπλα στον Πελέ στην εποχή που το ποδόσφαιρο προσπαθούσε να βρει τη θέση του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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