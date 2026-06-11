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Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα του Μεξικού, που ετοιμάζεται να γράψει ιστορία ως το πρώτο γήπεδο που θα έχει φιλοξενήσει αγώνες σε τρία διαφορετικά Μουντιάλ.

Η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανοίγει στο θρυλικό Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, εκεί όπου στις 22.00 (ώρα Ελλάδας, 11/6 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Αφρική σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ, ο εναρκτήριος αγώνας αποτελεί επανάληψη πρεμιέρας προηγούμενης διοργάνωσης, καθώς οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 στο Γιοχάνεσμπουργκ, μένοντας τότε στο 1-1 με τους Νοτιοαφρικανούς ως οικοδεσπότες και τους Μεξικανούς ως φιλοξενούμενους.

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Το Στάδιο Αζτέκα, με επίσημη χωρητικότητα 87.523 θεατών, αποτελεί το μεγαλύτερο στάδιο στο Μεξικό και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Πέρα από τη διεθνή του φήμη, αποτελεί την έδρα της Club América από τα εγκαίνιά του. Με την πάροδο των ετών, σημαντικοί σύλλογοι όπως η Cruz Azul και η Necaxa το έχουν επίσης χρησιμοποιήσει ως έδρα τους, ενώ η τεράστια χωρητικότητά του το έχει καταστήσει τον κύριο χώρο διεξαγωγής για αμέτρητους τελικούς της LIGA MX.

Η ιστορία του σταδίου

Από την εντυπωσιακή νίκη της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970, μέχρι το γκολ του «Χεριού του Θεού» από τον Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, το στάδιο έχει φιλοξενήσει μερικές από τις σπουδαιότερες στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το γήπεδο άνοιξε τις πύλες του σε μία ιδιαίτερη χρονική περίοδο το 1966, όταν το Μεξικό ετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αποτέλεσε το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων Πέδρο Ραμίρες Βάσκες και Ράφαελ Μιχάρες που εμπνεύστηκαν από διάφορα στάδια του εξωτερικού, στο Μπουένος Άιρες, τη Μαδρίτη, τη Ρώμη, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Μόσχα και τη Βαρσοβία.

Περισσότεροι από 107.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν τον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ της μεξικανικής Club América και της ιταλικής Τορίνο.

Στη συνέχεια, ο χώρος φιλοξένησε ορισμένους αγώνες κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού τουρνουά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968, συμπεριλαμβανομένου του τελικού, στον οποίο η Ουγγαρία νίκησε τη Βουλγαρία με 4-1.

Δύο χρόνια αργότερα, αποτέλεσε το εμβληματικό στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970, καθώς το Μεξικό έγινε η πρώτη χώρα εκτός Ευρώπης και Νότιας Αμερικής που φιλοξένησε τη διοργάνωση.

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Ο Πελέ και ο Μαραντόνα

Το καλοκαίρι του 1970, η Βραζιλία του Πελέ, του Ζαϊρζίνιο, του Τοστάο θριάμβευσαν, νικώντας εύκολα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Ιταλία με 4-1. Έτσι, η “σελεσάο” κατέκτησε το τρίτο της Μουντιάλ, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, “γράφοντας” ιστορία.

Αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού, οι συμπαίκτες του Πελέ σήκωσαν στους ώμους τους τον Βραζιλιάνο μύθο του ποδοσφαίρου, δημιουργώντας ένα από τα πιο διαδεδομένα στιγμιότυπα στην ιστορία του αθλητισμού.

Το 1986, σειρά έχει ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Στο ίδιο γήπεδο και στην ίδια διοργάνωση 16 χρόνια μετά, ο Αργεντινός θρύλος “χάρισε” στους φίλους του ποδοσφαίρου δύο από τις πιο ιστορικές στιγμές στην ιστορία των Μουντιάλ, μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά.

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Συγκεκριμένα, στην προημιτελική φάση εκείνου του Μουντιάλ, η Αργεντινή ήρθε αντιμέτωπη με την Αγγλία. Η “Αλμπισελέστε” προκρίθηκε, φτάνοντας ως το τέλος της διαδρομής, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο.

🚨 𝗡𝗘𝗪: There will be a special TRIBUTE for Pelé and Diego Maradona during the World Cup Opening Ceremony in Mexico.



At Estadio Azteca, in México, both Pelé and Maradona won the World Cup.



The Estadio Azteca will become the first stadium EVER to host 3 World Cups. 🇲🇽



—… pic.twitter.com/wrWZn5JmZG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 9, 2026

Στο συγκεκριμένο ματς, ο Μαραντόνα σκόραρε με το περίφημο… χέρι του Θεού, ξεγελώντας τον διαιτητή της αναμέτρησης. Λίγο αργότερα, άφησε όσους είχαν έρθει στο θρυλικό γήπεδο με το… στόμα ανοιχτό, αφού σκόραρε έχοντας περάσει όλη την αγγλική άμυνα, πετυχαίνοντας ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν επιτευχθεί σε αναμέτρηση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Λίγες εβδομάδες μετά, ο Μαραντόνα σήκωσει στο Estadio Azteca το Μουντιάλ, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες ατομικές παραστάσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η ριζική αναμόρφωση

Ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το στάδιο Αζτέκα υφίσταται περαιτέρω ολοκληρωμένες ανακαινίσεις για να ανταποκριθεί στα σύγχρονα πρότυπα της FIFA. Μέσω αρκετών αναβαθμίσεων, η χωρητικότητα του σταδίου έχει μειωθεί από πάνω από 100.000 θέσεις σε περίπου 87.000 θέσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η άνεση, η ασφάλεια και η ποιότητα των υπηρεσιών για τους θεατές.

Reuters

Οι τεχνικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας υψηλής ευκρίνειας και δικτύου Wi-Fi 6, ενώ το στάδιο απέκτησε νέο υβριδικό χλοοτάπητα τελευταίας τεχνολογίας, αναβαθμισμένα αποδυτήρια, καθώς και υπερσύγχρονες ζώνες φιλοξενίας VIP.

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