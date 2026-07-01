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Η πρόβλεψη του Ντιέγκο Μαραντόνα για το Μουντιάλ 2026 πίσω στο 2018 έγινε viral μετά τον ντόρο για τα hydration breaks.

Δύο χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε κληθεί να σχολιάσει το Μουντιάλ 2026, το οποίο είχε οριστεί να διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

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Ο θρύλος της Αργεντινής, που οδήγησε την «αλμπισελέστε» στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 και στον τελικό του 1990, εμφανίστηκε πεπεισμένος πως το ποδόσφαιρο θα υποτασσόταν ακόμη περισσότερο στις απαιτήσεις της αμερικανικής αγοράς, κάνοντας συγκεκριμένα αναφορά σε «τέσσερα ημίχρονα με διαφημιστικά διαλείμματα», κάτι που παραπέμπει άμεσα στα αχρείαστα hydration breaks που βλέπουμε στη διοργάνωση.

[Fragmento]



Diego Armando Maradona opinando sobre el Mundial 2026 en el año 2018 junto a Víctor Hugo. 🇺🇸🇲🇽🇨🇦



"Los americanos quisieron hacer 4 tiempos de 25' para meternos publicidad". 🗣️ pic.twitter.com/Tcs9HdKjYC June 29, 2026

Η απίστευτη πρόβλεψη του Μαραντόνα

«Οι Αμερικανοί θα το κάνουν να παίζεται σε τέσσερα ημίχρονα των 25 λεπτών, με διαφημιστικά διαλείμματα ανάμεσα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο «TeleSur» το 2018, η οποία τις τελευταίες ώρες έχει γνωρίσει νέα απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε άλλη δήλωσή του για τη διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής, ο Μαραντόνα είχε εκφράσει ξανά τη δυσαρέσκειά του, λέγοντας: «Δεν μου αρέσει, δεν υπάρχει πια το ίδιο πάθος. Οι Καναδοί μπορεί να είναι καλοί στο σκι και μέχρι εκεί. Οι Αμερικανοί θα θέλουν τέσσερα ημίχρονα για να χωρούν περισσότερες διαφημίσεις, ενώ οι Μεξικανοί εξακολουθούν να παίρνουν Μουντιάλ χωρίς να το αξίζουν».

