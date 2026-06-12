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Ο συντονιστής νοσηλευτικής που είχε εμπλοκή στην κατ’ οίκον φροντίδα του Ντιέγκο Μαραντόνα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης για τον θάνατό του, κατέθεσε σήμερα στη δίκη που διεξάγεται στο Μπουένος Άιρες ότι δεν είχε ποτέ πρόσβαση στην κατοικία όπου διέμενε ο θρυλικός Αργεντινός ούτε επαφή με το περιβάλλον του.

Ο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Βρισκόταν μόνος του στο σπίτι που είχε ενοικιαστεί στο Τίγκρε, στα βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου αναρρωνε μετά από χειρουργική επέμβαση.

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Κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης κατάθεσης, ο Μαριάνο Περόνι, εμφανώς συγκινημένος, περιέγραψε τον δικό του ρόλο στην υπόθεση. Ο ίδιος συγκαταλέγεται στους επτά επαγγελματίες υγείας, ανάμεσά τους γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος και νοσηλευτές, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο λόγω αμέλειας, αδίκημα που επισύρει ποινές κάθειρξης έως και 25 χρόνια. «Δεν είχα ποτέ πρόσβαση στο σπίτι, δεν μπήκα ποτέ μέσα. Δεν γνώριζα κανέναν», δήλωσε ο Μαριάνο Περόνι.

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι ο Μαραντόνα θα πέθαινε. Δεν φανταζόμουν τον θάνατό του», είπε ο κ. Περόνι, ο οποίος κατέθεσε για σχεδόν τρεις ώρες και πρόσθεσε κλαίγοντας: «Οι γιορτές πλησίαζαν και θα ήμουν σε βάρδια για την Πρωτοχρονιά. Θα περάσω την Πρωτοχρονιά με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, του οποίου την κορνιζαρισμένη φωτογραφία είχα στο δωμάτιό μου. Ήταν το είδωλό μου. Πώς θα μπορούσα να φανταστώ αυτό το μοιραίο αποτέλεσμα»;

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος και στενός φίλος του Μαραντόνα, Βίκτορ Στινφαλέ, που συμμετείχε στη συνάντηση κατά την οποία αποφασίστηκε η κατ’ οίκον νοσηλεία, ανέφερε ότι υπήρξαν σοβαροί λανθασμένοι χειρισμοί στη διαχείριση της κατάστασης. «Κάποιοι χειρίστηκαν την κατάσταση πολύ άσχημα».

Σύμφωνα με όσα έχουν ακουστεί στο δικαστήριο από την έναρξη της διαδικασίας τον Απρίλιο, αρκετοί ειδικοί υποστήριξαν ότι το σπίτι στο οποίο φιλοξενούνταν ο Μαραντόνα δεν διέθετε τον αναγκαίο ιατρικό εξοπλισμό και τις κατάλληλες προμήθειες για ασφαλή κατ’ οίκον φροντίδα.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσαν επίσης η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάτσοφ και η Νάνσι Φορλίνι, υπεύθυνη συντονισμού του παρόχου φροντίδας. Η κα Φορλίνι δήλωσε ότι δεν έλαβε ποτέ το αίτημα της κας Κοσάτσοφ για ασθενοφόρο, κλινικό ιατρό και νευρολόγο για τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο πλαίσιο του προγράμματος κατ’ οίκον νοσηλείας.

Η δίκη συνεχίζεται με δύο συνεδριάσεις εβδομαδιαίως και δεν αποκλείεται να διαρκέσει και μετά τον Ιούλιο.