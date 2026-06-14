Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν ξεκινήσει στο Ράλλυ Δωδώνης, όταν αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές με τουλάχιστον ένα τραυματία, ενώ υπάρχουν αναφορές και για δεύτερο -ένα παιδί-, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της πρώτης Ειδικής Διαδρομής του αγώνα, όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο με το νούμερο «17» εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται ακόμη. Το όχημα κατέληξε σε σημείο όπου βρίσκονταν θεατές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ένα άτομο.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι διασώστες του αγώνα και το ΕΚΑΒ, ενώ η διεξαγωγή του αγώνα διακόπηκε προσωρινά.﻿