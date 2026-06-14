Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν ξεκινήσει στο Ράλλυ Δωδώνης, όταν αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές με τουλάχιστον ένα τραυματία, ενώ υπάρχουν αναφορές και για δεύτερο -ένα παιδί-, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.
Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της πρώτης Ειδικής Διαδρομής του αγώνα, όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο με το νούμερο «17» εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται ακόμη. Το όχημα κατέληξε σε σημείο όπου βρίσκονταν θεατές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ένα άτομο.
Στο σημείο επενέβησαν άμεσα οι διασώστες του αγώνα και το ΕΚΑΒ, ενώ η διεξαγωγή του αγώνα διακόπηκε προσωρινά.