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Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη μεθαυριανή αναμέτρηση της στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου κόντρα στη Σαχτάρ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Διαιτητής του δεύτερου φετινού αγώνα της ΑΕΚ στο Champions League θα είναι ο Άγγλις Κρις Κάβανα.

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Ο 41χρονος διεθνής ήταν διαιτητής στη μεγάλη νίκη της εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ με 1-0 για το Nations League στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, σφύριξε το μεγάλο ντέρμπι στο «Ανφιλντ» μεταξύ της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι (0-3) για την Premier League.

Βοηθοί θα είναι οι επίσης Άγγλοι Νταν Κουκ και Ίαν Χούσιν, 4ος διαιτητής ο Σαμ Μπάροτ και στο VAR θα είναι οι Στιούαρτ Άτγουελ και Άντριου Ντάλας.