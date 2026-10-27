Το after party του Χάρι Κέιν για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας στο Σόχο του Λονδίνου/Instagram

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Ο αθλητής γιόρτασε τη διάκρισή του σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου μαζί με τη σύζυγό του, την οικογένειά του και πρώην συμπαίκτες του.

Παρά τους εορτασμούς, ο ποδοσφαιριστής επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις της Μπάγερν Μονάχου την επόμενη ημέρα, διατηρώντας το πρόγραμμά του.

Η βράβευση αποτελεί το επιστέγασμα μιας εξαιρετικής χρονιάς για τον Κέιν, ο οποίος κατέκτησε τίτλους με τη γερμανική ομάδα και έγινε ο πρώτος Άγγλος νικητής του βραβείου μετά από 25 χρόνια.

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Στα χέρια του Χάρι Κέιν βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης, 26 Οκτωβρίου, η Χρυσή Μπάλα, καθώς ο Άγγλος ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου για το 2026.

Μετά τη βράβευσή του ο Χάρι Κέιν δεν γινόταν να μη γιορτάσει, κι έτσι βρέθηκε μαζί με τη σύζυγο του, τους γονείς του και φίλους του σε ένα exclusive νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου.

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Όπως μεταδίδει η Daily Mail, όλοι εθεάθησαν να χορεύουν όλη τη νύχτα στο Cirque le Soir στο Σόχο.

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Χάρι Κέιν εμφανίστηκε φορώντας το σμόκιν του και ένα ρολόι αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών. Πρόκειται για ένα Rolex Daytona, ένα εξαιρετικά σπάνιο ρολόι που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, με μπλε ζαφείρια και καντράν από οψιδιανό με ασημί λάμψη.

Ο ποδοσφαιριστής, που κάποια στιγμή φάνηκε να κάνει πρόποση με ένα ποτήρι στο χέρι και να χορεύει, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα ήπιε με μέτρο, καθώς σήμερα επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις της Μπάγερν Μονάχου.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι πρώην συμπαίκτες του στην Τότεναμ, Έρικ Ντιέρ, Μπεν Ντέιβις και Ματ Ντόχερτι, αλλά και ο αδελφός τού Κέιν, Τσάρλι.

Το πρωί της Τρίτης και παρά το ξενύχτι μίλησε στο Sky Sports έξω από το ξενοδοχείο του. «Χάρι Κέιν, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο», του είπε ο δημοσιογράφος. «Ακούγεται τρελό, αλλά ακούγεται πολύ ωραίο», απάντησε ο Κέιν.

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«Μια ξεχωριστή βραδιά, απλώς προσπαθώ να το απολαύσω όλο αυτό. Μοιάζει με όνειρο. Ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξη, το ένιωσα πραγματικά. Από τα κοινωνικά δίκτυα, εδώ στο Λονδίνο και στο θέατρο χθες το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, αυτό είναι για όλους μας».

Ο Χάρι Κέιν είχε μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της Bundesliga, το Κύπελλο Γερμανίας (DFB-Pokal), αλλά και το γερμανικό Super Cup.

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας ήρθε ως επιστέγασμα μιας σπουδαίας χρονιάς για τον Κέιν, ο οποίος συνδύασε τις συλλογικές επιτυχίες με τις ατομικές διακρίσεις: Έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και έγινε ο πρώτος Άγγλος που παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο έπειτα από 25 χρόνια και συνολικά πέμπτος στην ιστορία του θεσμού.

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