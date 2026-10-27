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Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου επικράτησε των Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ, εξαργυρώνοντας την εντυπωσιακή του χρονιά με 73 συνολικά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η επιτυχία του Κέιν βασίστηκε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Γερμανίας και στην καθοριστική παρουσία του στα ημιτελικά του Champions League.

Στην ίδια τελετή, η Αλέξια Πουτέγιας αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια, ενώ ο Λουίς ντε λα Φουέντε και ο Ουνάι Σιμόν έλαβαν διακρίσεις για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ο Χάρι Κέιν ήταν ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026, εξαργυρώνοντας μια εκπληκτική χρονιά με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, στη διάρκεια της οποίας κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις στο σκοράρισμα και πρωταγωνίστησε στις επιτυχίες των Βαυαρών. Σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο «Παλάντιουμ», στο Σόχο του Λονδίνου, ο 33χρονος Άγγλος επιθετικός κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το κορυφαίο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, επικρατώντας των Κιλιάν Μπαπέ (2η θέση) και Λαμίν Γιαμάλ (3η θέση), στο θεσμό που διοργανώνει εδώ και 70 χρόνια η “L’Equipe” και συμμετέχουν εξειδικευμένοι αθλητικοί συντάκτες από 100 χώρες του κόσμου.

Το σημαντικότερο στοιχείο της υποψηφιότητας του Κέιν ήταν η ασύλληπτη παραγωγικότητά του στην επίθεση. Ο Κέιν ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025/26 με 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπάγερν Μονάχου, επίδοση που τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς σκόρερ στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αν μάλιστα προστεθούν και τα τέρματα που σημείωσε με την εθνική Αγγλίας, ο συνολικός απολογισμός του έφτασε τα 73 γκολ, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της επιθετικής κυριαρχίας του για το 2026. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο ο Λιονέλ Μέσι έχει πετύχει περισσότερα γκολ σε μία σεζόν, καθώς την περίοδο 2010/11 είχε φτάσει τα 82.

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Πέρα από τις εντυπωσιακές ατομικές επιδόσεις, ο διεθνής Άγγλος φορ είχε καθοριστική συνεισφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Γερμανίας από την Μπάγερν, αποτελώντας το σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Οι Βαυαροί επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους εντός συνόρων, ενώ στο Champions League έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, με τον Κέιν να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πορεία τους.

Η σεζόν 2025/26 αποτέλεσε την κορύφωση της παρουσίας του στο Μόναχο, καθώς συνδύασε την προσωπική του αποτελεσματικότητα με τις συλλογικές επιτυχίες, προσθέτοντας ακόμη περισσότερους τίτλους στο παλμαρέ του. Η συνέπεια στο σκοράρισμα, η ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα με κάθε τρόπο και η συνολική επιρροή του στο παιχνίδι της Μπάγερν αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία που τον οδήγησαν στην κορυφή της ψηφοφορίας.

Γεννημένος στις 28 Ιουλίου 1993, στο Λονδίνο, ο Κέιν αναδείχθηκε ποδοσφαιρικά μέσα από την Τότεναμ, στην οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της Premier League. Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Μπάγερν Μονάχου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με στόχο να συνδυάσει τις προσωπικές του διακρίσεις με την κατάκτηση σημαντικών τροπαίων.

A quick message on what it means to me personally to win the Ballon d’Or!! 🙌🏆 https://t.co/T8Osuy0as4 — Harry Kane (@HKane) October 27, 2026

Η Χρυσή Μπάλα του 2026 αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη ατομική επιβράβευση μιας καριέρας που χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα και την εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα. Με 73 γκολ σε μία σεζόν, τίτλους με την Μπάγερν και παρουσία στα ημιτελικά του Champions League, ο Χάρι Κέιν έβαλε την… υπογραφή του σε μια χρονιά που τον ανέδειξε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Και πρόσθεσε πλέον στην υπέρλαμπρη καριέρα του και μια Χρυσή Μπάλα, η οποία τον τοποθετεί ανάμεσα στους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του αθλήματος. Είναι, άλλωστε, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής Αγγλίας, καθώς και ο κορυφαίος σκόρερ της χώρας σε Παγκόσμια Κύπελλα.

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Ο πρώτος Άγγλος μετά το 2001

Ο Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος που κατακτά το περίφημο βραβείο έπειτα από 25 χρόνια (και 6ος συνολικά στην Ιστορία) καθώς ο Μάικλ Όουεν ήταν ο τελευταίος που το είχε κερδίσει, το 2001.

«Ουάου, ουάου, ουάου!», δήλωσε ο Κέιν ανεβαίνοντας στη σκηνή. «Είμαι σχεδόν άφωνος. Το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ, στο Λονδίνο, κάνει τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Απόψε αποδείχθηκε καλός οιωνός για μένα. Ευχαριστώ όλους όσοι με ψήφισαν. Μπορώ να φανταστώ ότι η επιλογή ήταν δύσκολη φέτος.

Υπάρχουν στην αίθουσα απόψε ορισμένοι παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και τους υποψηφίους. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις ότι η αποφασιστικότητα και η σκληρή δουλειά μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν σε τέτοια επιτεύγματα».

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Ο ανταγωνισμός για το φετινό βραβείο ήταν έντονος. Μεταξύ των υπόλοιπων φαβορί, ο Κιλιάν Μπαπέ κατέλαβε τη δεύτερη θέση, καθώς φαίνεται ότι του κόστισε η απουσία σημαντικών τίτλων, παρά τις εξαιρετικές ατομικές επιδόσεις του. Ο Γάλλος ήταν ο πρώτος σκόρερ του ισπανικού πρωταθλήματος, του Champions League, αλλά και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Η έντονη επικοινωνιακή εκστρατεία που αναπτύχθηκε υπέρ του τις τελευταίες εβδομάδες δεν φαίνεται, έτσι, να επηρέασε την ψήφο της κριτικής επιτροπής.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση, πιθανότατα επηρεάστηκε από την περιορισμένη ατομική του συγκομιδή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου πέτυχε ένα γκολ, παρά την κατάκτηση του τίτλου από την Ισπανία, καθώς και από τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, παρηγοριά για τον νεαρό άσο αποτελεί η κατάκτηση του βραβείου του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Κυριάρχησε ξανά η Πουτέγιας στις γυναίκες

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Λίγο πριν απ’ τον Κέιν, η Ισπανίδα χαφ της Μπαρτσελόνα, Αλέξια Πουτέγιας κατέκτησε απ’ την πλευρά της για τρίτη φορά τη Χρυσή Μπάλα στις γυναίκες.

Η Πουτέγιας παρέλαβε το βραβείο της κορυφαίας παίκτριας, έχοντας κατακτήσει το τρεμπλ με την Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2025/26, καθώς και το ισπανικό Σούπερ Καπ. Τον Ιούλιο μεταγράφηκε στη Λόντον Σίτι Λάιονες, ομάδα της Women’s Super League, έπειτα από 14 χρόνια παρουσίας στην Μπαρτσελόνα.

Τα υπόλοιπα βραβεία της λαμπερής τελετής

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Το βραβείο του καλύτερου προπονητή απονεμήθηκε στον Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος οδήγησε την εθνική Ισπανίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην κατηγορία των τερματοφυλάκων, βραβεύτηκε ένας ακόμη παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Ουνάι Σιμόν.

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Παράλληλα, η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Champions League, απέσπασε το βραβείο του καλύτερου συλλόγου της χρονιάς, όπως είχε συμβεί και το 2025.