Ο Ουκρανός αθλητής του σκέλετον Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα την Πέμπτη λόγω της χρήσης κράνους με την εικόνα Ουκρανών αθλητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία, ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Ενημερώθηκε για τον αποκλεισμό του μετά από συνάντηση με την πρόεδρο της ΔΟΕ Kίρστι Κόβεντρι νωρίς το πρωί στον χώρο των αγώνων, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.

Η ομάδα του δήλωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS).

Η Κόβεντρι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήθελε να συναντήσει τον αθλητή πρόσωπο με πρόσωπο σε μια τελευταία προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.

«Δεν ήταν προγραμματισμένο να έρθω εδώ, αλλά θεώρησα ότι ήταν πολύ σημαντικό να έρθω και να του μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ στους δημοσιογράφους. «Κανείς, ειδικά εγώ, δεν διαφωνεί με το μήνυμα, είναι ένα ισχυρό μήνυμα, είναι ένα μήνυμα μνήμης, αναμνήσεων.

Η πρόκληση ήταν να βρούμε μια λύση για τον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να βρούμε αυτή τη λύση», πρόσθεσε, με λυγμούς. «Ήθελα πραγματικά να τον δω να αγωνίζεται. Ήταν μια συγκινητική μέρα».

«Πρόκειται κυριολεκτικά για τους κανόνες και τους κανονισμούς και σε αυτή την περίπτωση… πρέπει να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους και, δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται κανένα μήνυμα».

Η ΔΟΕ του είχε προσφέρει την ευκαιρία να επιδείξει το «κράνος της μνήμης» του, στο οποίο απεικονίζονται 24 εικόνες νεκρών συμπατριωτών του, πριν από την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα της Πέμπτης στους Αγώνες, ενώ του επέτρεψε επίσης να φορέσει μαύρο περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας, η οποία υποστήριξε τον Χεράσκεβιτς στην υπόθεση, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να μποϊκοτάρει τους Αγώνες λόγω της αποβολής του.

«Η ΔΟΕ προδίδει τη μνήμη αυτών των αθλητών»

«Με αποκλείουν από τον αγώνα. Δεν θα ζήσω την Ολυμπιακή μου στιγμή», δήλωσε ο Χεράσκεβιτς .

«Σκοτώθηκαν, αλλά η φωνή τους είναι τόσο δυνατή που το ΔΟΕ τους φοβάται. Είπα στην Κόβεντρι ότι αυτή η απόφαση συνάδει με το αφήγημα της Ρωσίας. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι ακριβώς χάρη στη θυσία τους που μπορούν να πραγματοποιηθούν σήμερα αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες».

«Ακόμα κι αν η ΔΟΕ θέλει να προδώσει τη μνήμη αυτών των αθλητών, εγώ δεν θα τους προδώσω», δήλωσε ο αθλητής.

Ο αγώνας σκέλετον ξεκίνησε την Πέμπτη το πρωί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΔΟΕ επιβάλλει κυρώσεις σε αθλητή για κοινωνικοπολιτικό μήνυμα.

Η πιο γνωστή περίπτωση χρονολογείται από τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στην Πόλη του Μεξικού, όταν οι Αμερικανοί σπρίντερ Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος σήκωσαν τις γροθιές τους με μαύρα γάντια κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής μεταλλίων των 200 μέτρων, για να διαμαρτυρηθούν για τη φυλετική αδικία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό οδήγησε στην αποβολή τους από τους Αγώνες, αν και ο Σμιθ κράτησε το χρυσό μετάλλιο και ο Κάρλος το χάλκινο.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, η Αφγανή χορεύτρια breakdance Μανιζά Tαλάς, μέλος της Ολυμπιακής ομάδας προσφύγων, αποκλείστηκε μετά από την εμφάνισή της με μια κάπα με το σύνθημα «Ελευθερώστε τις Αφγανές γυναίκες» κατά τη διάρκεια ενός προκριματικού αγώνα.

