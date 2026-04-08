Με τη μάχη του πρωταθλήματος να κορυφώνεται, ο ΠΑΟΚ αναδεικνύεται από το φίλαθλο κοινό ως η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην κανονική διάρκεια, αφήνοντας πίσω του Ολυμπιακό και ΑΕΚ, που ακολουθούν σε μικρή μεταξύ τους απόσταση.

Η δεύτερη μεγάλη αθλητική δημοσκόπηση του Athletiko επιχειρεί να αποτυπώσει τις τάσεις, τις προτιμήσεις και τη συνολική στάση του φίλαθλου κοινού στην Ελλάδα απέναντι στο ποδόσφαιρο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη G.P.O.

Στο ερώτημα για το ποια ομάδα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, ο ΠΑΟΚ καταγράφει καθαρό προβάδισμα. Συγκεντρώνει σχεδόν το 37% των απαντήσεων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 26,6%, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί τρίτη με μικρή διαφορά, μόλις 2,2 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι τρεις ομάδες συγκεντρώνουν μαζί το εντυπωσιακό 87,9% των απαντήσεων, δείχνοντας ότι, στη συνείδηση των φιλάθλων, η συζήτηση για το πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε αυτό το τρίπτυχο.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός μένει αισθητά πιο πίσω στη συγκεκριμένη αξιολόγηση, καθώς συγκεντρώνει μόλις 4,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των οπαδών ανά ομάδα, καθώς αποτυπώνουν όχι μόνο την αναμενόμενη συσπείρωση γύρω από τη δική τους πλευρά, αλλά και τις δευτερεύουσες αξιολογήσεις για τους βασικούς ανταγωνιστές.

Στους οπαδούς του Ολυμπιακού, το 54,9% θεωρεί ότι η ομάδα τους έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ καταγράφει και εδώ αξιοσημείωτο ποσοστό 32,3%, γεγονός που δείχνει ότι η αγωνιστική του εικόνα αναγνωρίζεται ακόμη και από rival κοινό. Η ΑΕΚ λαμβάνει 9,4%, ο Παναθηναϊκός 1,4%, ενώ 2% απαντά ότι καμία ομάδα δεν ξεχώρισε.

Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, οι απαντήσεις έχουν διαφορετική κατεύθυνση. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 36,8%, ακολουθεί η ΑΕΚ με 21,2%, ο Ολυμπιακός με 18,2%, ενώ μόλις το 14,2% των φίλων του «τριφυλλιού» επιλέγει τη δική του ομάδα. Παράλληλα, 1% απαντά «άλλη ομάδα», 4,8% «καμία» και 3,8% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στους οπαδούς της ΑΕΚ, η στήριξη προς τη δική τους ομάδα είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Το 66,6% θεωρεί ότι η Ένωση έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην κανονική διάρκεια, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί στο 20,9% και τον Ολυμπιακό να περιορίζεται στο 6,3%. Ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει 3,5%, το 1,8% επιλέγει «άλλη ομάδα», ενώ 0,9% δεν απαντά.

Ακόμη πιο ξεκάθαρη είναι η εικόνα μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ. Το 81,5% θεωρεί ότι η δική τους ομάδα ήταν η κορυφαία της κανονικής διάρκειας, με την ΑΕΚ να ακολουθεί στο 9,4% και τον Ολυμπιακό στο 7,1%. Ο Παναθηναϊκός καταγράφεται στο 2%.

Τέλος, στους οπαδούς των υπόλοιπων ομάδων, ο ΠΑΟΚ διατηρεί επίσης το προβάδισμα με 36,5%. Η ΑΕΚ ακολουθεί με 25,5% και ο Ολυμπιακός με 19,5%, ενώ ο Παναθηναϊκός μένει στο 3,9%. Η επιλογή «άλλη ομάδα» συγκεντρώνει 8%, το 3,7% απαντά «καμία» και το 2,9% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

