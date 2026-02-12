Ο Ολυμπιακός (18-9) κέρδισε δύσκολα στο ΣΕΦ τον αξιόμαχο Ερυθρό Αστέρα (16-12) για την 28η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Σάσα Βεζένκοφ (23π.) και άξιο συμπαραστάτη τον Εβάν Φουρνιέ (18π.), ενώ ο «μαέστρος» Γουόκαπ τελείωσε το παιχνίδι με διψήφιες ασίστ (10).

Το παιχνίδι:

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα (2-8) με τον Μοντεγιούνας (5π.) να είναι η κύρια απειλή στην ρακέτα των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός απάντησε με τον Γουόκαπ (4ασ.) – ο οποίος οργάνωνε «μαεστρικά» κατά το ξεκίνημα – και έκανε γρήγορο σερί, περνώντας μπροστά, μετά το ωραίο καλάθι του Γουόρντ στον αιφνιδιασμό (10-8, 5′). Ακολούθως, ο Ντόρσει με δύο συνεχόμενα τρίποντα διεύρυνε την διαφορά στους έξι (24-18).

Τρίποντες «βόμβες» από τον Φουρνιέ, απάντηση με Μπάτλερ, Μακιντάιρ ο Ερυθρός

Στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν ωραίο μπάσκετ και έβγαλαν συνεχόμενα ελεύθερα σουτ, με «εκτελεστή» τον Φουρνιέ ο οποίος ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα, αναγκάζοντας τον Σάσα Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ (30-20). Στην συνέχεια, Χολ και Τζόουνς προσέδωσαν θέαμα με εντυπωσιακά καρφώματα, την ώρα που ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει λύσεις πίσω από τα 6.75, με τον Φουρνιέ (4/7 τρίποντα) να σκοράρει και πάλι για το +12 (47-35). Ο Ερυθρός Αστέρας απάντησε άμεσα με τον Μπάτλερ (9π.), ενώ ο Μακιντάιρ με ωραίο λέι απ διαμόρφωσε το 49-45 του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, το παιχνίδι μετατράπηκε σε «διαγωνισμό τριπόντων», καθώς τόσο ο Ολυμπιακός (48%) όσο και ο Ερυθρός Αστέρας (42.9%) είχαν πολύ καλά ποσοστά από την περιφέρεια. Στην εξίσωση μπήκε γρήγορα και ο Βεζένκοφ (2/4 τρίποντα) με τους Πειραιώτες να κάνουν το +10 (68-58) μετά τις βολές του Μιλουτίνοφ. Παρόλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν για ακόμα μία φορά στο παιχνίδι, έχοντας για πρωταγωνιστή τον πρώην «ερυθρόλευκο» Μπόλομποι (9π.) που πέτυχε συνεχόμενα καλάθια (72-68).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο «καυτός» Βεζένκοφ (18π.) ξεσήκωσε το ΣΕΦ μετά την ωραία προσποίηση που κατέληξε σε κάρφωμα για το +9 του Ολυμπιακού (79-70). Όπως ήταν αναμενόμενο, ο «μαχητικός» Ερυθρός Αστέρας δεν τα παράτησε και μείωσε εκ νέου μετά το καλάθι μέσης απόστασης του Μακιντάιρ (9π.) και την εύστοχη βολή του Μονέκε (81-77, 36′).

Ο Ολυμπιακός διατήρησε στην συνέχεια την διαφορά και ο Βεζένκοφ με ένα τεράστιο τρίποντο από τα 7 μέτρα στα 54 δευτερόλεπτα έδωσε σημαντική διαφορά στην ομάδα του (88-81). Ο Τζόουνς ευστόχησε σε δύο ελεύθερες βολές (90-81) και φυσικά τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει, καθώς ο χρόνος που απέμενε ήταν λίγος και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μία πολύτιμη νίκη κόντρα στον αξιόμαχο Ερυθρό Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 5, Νιλικίνα 3, Γουόρντ 7, Βεζένκοφ 23, Ντόρσει 17, Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 6, Χολ 2, Μακίσικ 5, Τζόουνς 4, Φουρνιέ 18

Ερυθρός Αστέρας: (Σάσα Ομπράντοβιτς) Μακιντάιρ 11, Μπάτλερ 15, Κάλινιτς 6, Ιζουντου 4, Μοντεγιούνας 9, Μπολομπόι 9, Νουόρα 21, Οτζελέγιε 2, Μονέκε 9, Ντος Σάντος

