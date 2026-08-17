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Μετά την έντονη αγωνιστική δράση εφτά ημερών, ήρθε η ώρα της επιστροφής για την εθνική ομάδα στίβου ανδρών-γυναικών που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και έλαβε θερμή υποδοχή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής.

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Ο νικητής του άλματος εις μήκος, Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται στην Ελλάδα από τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου.

Ο εκπληπτικός Μανόλο Καραλής με το ασημένιο μετάλλιο που κέρδισε στο Μπέρμιγχαμ έφτασε τα εννέα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου με το ένα εξ αυτών να είναι χρυσό, τα έξι αργυρά και τα δύο χάλκινα. Επικεφαλής της αποστολής είναι η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφίας Σακοράφα