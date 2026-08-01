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Σε μία μεταγραφή που αλλάζει τα δεδομένα προχώρησε η Μαρκό, καθώς έκανε δικό της τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, σε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις στην ιστορία του συλλόγου.

Ο πολύπειρος Μαροκινός επιθετικός, παρά τα 39 του χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην επίθεση και αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Με την απόκτησή του, η ομάδα του Μαρκόπουλου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για τους υψηλούς στόχους της, βάζοντας ως βασική επιδίωξη την άνοδο και συγκαταλεγόμενη πλέον στα μεγάλα φαβορί.

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Ο Μαροκινός φορ φωτογραφήθηκε μαζί με τον πρόεδρο της Μαρκό, Αντώνη Πίκουλα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού, που μετά την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους» επέστρεψε στη Γαλλία και την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ναντ, γνώρισε θερμή υποδοχή από φίλους της νέας του ομάδας.