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Ο Νορβηγός επιθετικός απολαμβάνει υψηλότατες ετήσιες αποδοχές από το συμβόλαιό του και τις χορηγίες, διαθέτοντας συνολική περιουσία που ξεπερνά τα εκατό εκατομμύρια δολάρια.

Η προσωπική του συλλογή περιλαμβάνει ακριβά ρολόγια, πολυτελή αυτοκίνητα και εκκεντρικά αντικείμενα που συχνά προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού.

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που συγκεντρώνουν οι επιλογές του, ο αθλητής επιλέγει να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή με την οικογένειά του.

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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν είναι απλώς ένας από τους κορυφαίους σκόρερ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι ένας άνθρωπος που καταφέρνει να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο, είτε για τα κατορθώματά του μέσα στα γήπεδα είτε για τις ιδιαίτερες επιλογές του στην προσωπική του ζωή. Το τελευταίο διάστημα έγινε ξανά viral για τις πανάκριβες τσάντες Hermès Birkin, ένα ταριχευμένο ρακούν που αγόρασε στις ΗΠΑ και μια συλλογή ρολογιών αξίας σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ο 26χρονος Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι αμείβεται πλέον με αποδοχές που, μαζί με τα μπόνους, υπολογίζονται σε περίπου 60 εκατ. δολάρια τον χρόνο, ενώ από τις χορηγίες προσθέτει άλλα περίπου 20 εκατ. δολάρια ετησίως. Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατ. δολάρια, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πλουσιότερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

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Η αγάπη του για τα αυτοκίνητα είναι γνωστή. Διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή με υπερπολυτελή μοντέλα, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μια Bugatti Tourbillon, μια Mercedes-AMG One, μια Rolls-Royce Cullinan, μια Ferrari Monza SP2, μια Range Rover Sport και αρκετές ακόμη πανάκριβες κατασκευές, με τη συνολική αξία του στόλου του να υπολογίζεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα επιτεύγματά του είναι εξίσου εντυπωσιακά. Από την Μπρίνε και τη Μόλντε μέχρι τη Σάλτσμπουργκ, την Ντόρτμουντ και τη Μάντσεστερ Σίτι, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Με τη φανέλα της Σίτι έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, Κύπελλα και το Champions League, ενώ έχει αναδειχθεί πολλές φορές πρώτος σκόρερ της Premier League, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία με τη συχνότητα που βρίσκει δίχτυα.

Στην προσωπική του ζωή παραμένει χαμηλών τόνων. Διατηρεί μακροχρόνια σχέση με τη συμπατριώτισσά του Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν και το ζευγάρι έχει αποκτήσει ένα παιδί, αποφεύγοντας πάντως τη μεγάλη δημοσιότητα.

Εκεί όπου δεν περνά απαρατήρητος είναι οι… εκκεντρικές του επιλογές. Συλλεκτικά ρολόγια Omega και Richard Mille, πανάκριβες Birkin, ένα ταριχευμένο ρακούν που έγινε παγκόσμιο meme και οι αυθόρμητες εμφανίσεις του στα social media συνθέτουν την εικόνα ενός αθλητή που δεν φοβάται να ξεχωρίζει. Ο Χάαλαντ δεν είναι μόνο ένας ποδοσφαιρικός «δολοφόνος» μέσα στην περιοχή. Είναι πλέον και ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια brand του αθλητισμού.