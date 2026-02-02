Η Αθήνα και το Telekom Center θα φιλοξενήσει το φετινό Final Four της Euroleague και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων.

Τα εισιτήρια για το Final Four της Euroleague θα διανεμηθούν σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις, με την πρώτη να ξεκινάει στις 11 Φεβρουαρίου.

Στην ενημέρωση για τα εισιτήρια η Euroleague έκανε γνωστό ότι δεν θα υπάρχει αγώνας για την τρίτη θέση και αντί αυτού θα γίνει ο τελικός NextGen.

Η ενημέρωση της Euroleague

«Τα εισιτήρια θα διατεθούν στο κοινό σε τέσσερις φάσεις. Ο τελικός του adidas NextGen EuroLeague θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση.

Όλες οι πληροφορίες και οι πωλήσεις εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά online. Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, presented by Etihad, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026. Οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 (τοπική ώρα / 17:00 και 20:00 ), ενώ ο Τελικός θα αρχίσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 (20:00 CEST).

Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα / 17:00 CEST), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό μικρό τελικό στο Telekom Center Athens, πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague. Για πρώτη φορά και ενόψει της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν σε τέσσερις δημόσιες φάσεις.

Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διαφορετικές τιμολογιακές κατηγορίες, προσφέροντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και ευρύτερη πρόσβαση. Οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήρια για τα τρία προηγούμενα Final Four θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση 24 ωρών σε προπώληση, η οποία θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET.

Η πρώτη φάση της γενικής διάθεσης θα ανοίξει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, δίνοντας σε όλους τους φιλάθλους την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσουν θέση για την Αθήνα.

Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, μετά το κλείσιμο του τελικού παραθύρου δήλωσης παικτών. Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλαθλοι θα έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα τελικά ρόστερ των ομάδων κατά την αγορά των εισιτηρίων.

Η τρίτη φάση διάθεσης εισιτηρίων θα ανοίξει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10:00 CET, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία για την εξασφάλιση θέσεων στο Final Four.

Η τέταρτη και τελευταία φάση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, τοποθετημένη χρονικά ανάμεσα στην ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και την έναρξη του Play-In Showdown, με δέκα ομάδες να διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στο Final Four.

Η συγκεκριμένη δομή πωλήσεων έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνει τις ευκαιρίες για τους φιλάθλους της EuroLeague παγκοσμίως να παρακολουθήσουν από κοντά ένα γεγονός με εξαιρετικά υψηλή ζήτηση. Παρέχει πολλαπλές επιλογές αγοράς, είτε για όσους σκοπεύουν να παρευρεθούν ανεξαρτήτως των ομάδων που θα προκριθούν, είτε για εκείνους που προτιμούν να περιμένουν μέχρι να κριθεί η τελική φάση της διοργάνωσης.

Τα εισιτήρια γενικής διάθεσης περιλαμβάνουν πρόσβαση και στους τέσσερις αγώνες: τους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής (18:00 και 21:00 τοπική ώρα / 17:00 και 20:00 CEST), καθώς και τον τελικό της EuroLeague (21:00 τοπική ώρα / 20:00 CEST) και τον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα / 17:00 CEST) την Κυριακή.

Οι πληροφορίες για τα εισιτήρια είναι διαθέσιμες στην επίσημη πλατφόρμα. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να συνδεθούν ή να δημιουργήσουν λογαριασμό EuroLeague ID για να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Μετά τη σύνδεση, θα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες κατηγορίες. Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και για λόγους δικαιοσύνης, κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια. Όσοι αγοράσουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα έχουν δικαίωμα αγοράς σε επόμενη φάση.

Οι τιμές κυμαίνονται από 399 έως 952 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία και τη φάση. Οι κάτοχοι εισιτηρίων που δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το Final Four θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα εισιτήριά τους προς μεταπώληση μέσω της επίσημης πλατφόρμας fan-to-fan της EuroLeague, η οποία θα ανοίξει μετά τη δεύτερη φάση της γενικής διάθεσης.

Η μεταπώληση θα γίνεται αποκλειστικά στην αρχική τιμή αγοράς, εξασφαλίζοντας ότι, σε περίπτωση επιτυχούς πώλησης, το ακριβές ποσό θα επιστρέφεται στον πωλητή. Η χρήση της επίσημης πλατφόρμας εγγυάται έγκυρα εισιτήρια, ασφαλείς συναλλαγές και διασφαλισμένες επιστροφές χρημάτων και αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο δευτερογενές κανάλι για το Final Four της EuroLeague 2026.

Παράλληλα, θα διατεθούν και VIP hospitality πακέτα στην προπώληση (10 Φεβρουαρίου), καθώς και στις φάσεις πώλησης 1 (11 Φεβρουαρίου) και 2 (26 Φεβρουαρίου), προσφέροντας σε φιλάθλους και επιχειρήσεις αποκλειστικά προνόμια που αναβαθμίζουν την εμπειρία του Final Four. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα VIP πακέτα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης».

