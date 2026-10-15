Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Euroleague με την Χάποελ Τελ Αβίβ

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Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε την ανάγκη για προσοχή σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού απέναντι στην ισραηλινή ομάδα.

Εκτός αναμέτρησης παραμένουν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Κέντρικ Ναν και ο Κώστας Σλούκας λόγω τραυματισμών.

Η συμμετοχή του Ιζάκ Μπόνγκα θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, ενώ ο τεχνικός της ομάδας απέφυγε να σχολιάσει τις φήμες περί μεταγραφών.

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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (16.10.2026, 21:15) την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική στη Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάνει δηλώσεις στη media day της ομάδας, παραμονές του αγώνα στο «T-Center».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, αναφέρθηκε στις μετεγγραφικές φήμες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως τον ενδιαφέρουν μόνο οι παίκτες που έχει στην διάθεση του και στάθηκε και στην κατάσταση των τραυματιών.

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Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και τέθηκε νοκ άουτ για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Παράλληλα εκτός για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραμένουν οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας.

Όσον αφορά τον Ιζάκ Μπόνγκα, ο Γερμανός διεθνής συμμετείχε στην προπόνηση του Σέρβου τεχνικού, αλλά η συμμετοχή απέναντι στους Ισραηλινούς θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Θυμίζουμε ότι ο Μπόνγκα δεν αγωνίστηκε στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτίζαν.

Οι δηλώσεις του Ζοτς

Για το αν πρόκειται για μία μάχη φιλοσοφίας η αυριανή αναμέτρηση: «Όχι, δεν νομίζω ότι πρόκειται για μάχη φιλοσοφίας. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να προσέξουμε τα πάντα σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, όπως κάνουμε σε κάθε αγώνα. Η Χάποελ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι.

Μπορούν να απειλήσουν μέσα από το pick and roll, αλλά και στο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουν πολλές δυνατότητες. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας, χωρίς καμία αμφιβολία. Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να προσέξουμε και την επίθεσή μας. Αν παίξουμε καλή άμυνα, πρέπει να τρέξουμε στο γήπεδο και να προσπαθήσουμε να βρούμε εύκολους πόντους».

Για τους τραυματίες: «Ο Ρογκαβόπουλος είναι σίγουρα εκτός, όπως οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας. Για τον Μπόνγκα δεν γνωρίζουμε κάτι, αύριο θα πάρουμε απόφαση για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι».

Για τη μάχη κόντρα στον Ιτούδη: «Το παιχνίδι δεν είναι Ομπράντοβιτς εναντίον Ιτούδης. Το παιχνίδι είναι Παναθηναϊκός εναντίον Χάποελ.. Έτσι είναι τα πράγματα. Γνωρίζετε τη σχέση μου με τον Δημήτρη και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την επαναλάβω. Είμαστε πολύ κοντά, είναι αδελφός μου».

Περιμένετε κάποιο ακόμη δώρο από τον κόουτς, όπως με τον Σάρας: «Όχι, όχι. Θα συναντηθούμε σίγουρα σήμερα, οπότε μέχρι εκεί».

Για το ενδεχόμενο μετεγγραφής στη θέση 5: «Δεν μπορώ να ξεφύγω από τις φήμες. Είναι κάτι που κάνετε εσείς που είναι οι δουλειάς και οι φίλαθλοι που ασχολούνται με το μπάσκετ. Είμαι σοβαρός προπονητής και αυτά τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου. Το αν θα παίξει ο Μουσταφά ή όχι είναι κάτι που θα συζητείται, όπως θα συνεχίσει να υπάρχει κόσμος που θα έχει τη δική του άποψη. Και αυτό είναι καλό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Εμένα νοιάζει τι γίνεται εδώ στο γκρουπ που μαζευόμαστε καθημερινά και έχω στη διάθεσή μου. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται έξω».