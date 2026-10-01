Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10/26, 21:15) για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη media day μίλησε για την αναμέτρηση, αλλά και για τον Λευτέρη Μαντζούκα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ «έβγαλε το καπέλο» στον εντυπωσιακό Λευτέρη Μαντζούκα, ενώ μίλησε και για την στήριξη του κόσμου, αλλά και τον πρώην παίκτη του και νυν προπονητή των Ισραηλινών, Όντεντ Κάτας.

Advertisement

Advertisement

Τα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Για τη Μακάμπι: «Η Μακάμπι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Παίζει full-court press και αυτό την κάνει πολύ επικίνδυνη. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας στο πίσω μέρος του γηπέδου».

Για το ροτέισον που κάνει: «Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε τρία ματς. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό, αλλά χθες μπορούσαμε να το κάνουμε».

Για τον Λευτέρη Μαντζούκα: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους παίκτες μου. Είναι διαθέσιμοι να παίξουν και να βοηθήσουν την ομάδα».