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Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ συγκεντρώθηκαν σήμερα, Δευτέρα (28/9), στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για να αποχαιρετήσουν τον Σούλη Μαρκόπουλο.

Ο σπουδαίος Έλληνας προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έχοντας αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ. Άνθρωποι που τον γνώρισαν από κοντά και συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν με τα καλύτερα λόγια τόσο για την πολυετή πορεία του στους πάγκους όσο και για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του.

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Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία δίνουν, μεταξύ άλλων, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο Νίκος Ζήσης, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο Παντελής Μπούτσκος, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος, ο Νίκος Σταυρόπουλος και ο γνωστός προπονητής Θόδωρος Ροδόπουλος, μαζί με αρκετούς ακόμη ανθρώπους από τον χώρο του αθλητισμού.

Παναγιώτης Γιαννάκης

Νίκος Ζήσης

Λάζαρος Παπαδόπουλος

Μπάνε Πρέλεβιτς

Νίκος Σταυρόπουλος

Βαγγέλης Αλεξανδρής

Βαγγέλης Λιόλιος