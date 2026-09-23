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Η οικογένεια της άτυχης κοπέλας ζητά την απόδοση δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα προέτρεψε τους παρευρισκόμενους να ενισχύσουν οικονομικά το κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ αντί για την κατάθεση στεφάνων.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι το θύμα έφερε περίπου 15 τραύματα από μαχαίρι, επιβεβαιώνοντας ότι η γυναίκα προσπάθησε να αμυνθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο 27χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναμένεται να απολογηθεί στις δικαστικές αρχές την προσεχή Πέμπτη.

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Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας βιώνει στιγμές βαθιάς οδύνης, με τον αδερφό και τη μητέρα της να ζητούν δικαιοσύνη για τη μνήμη της, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την απώλεια και να βρουν ξανά την ηρεμία τους.

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Στον ναό έχουν συγκεντρωθεί φίλοι και συνάδελφοι της 25χρονης, κρατώντας λευκά λουλούδια. Η οικογένεια της Πηνελόπης, που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον 27χρονο, έχει ζητήσει αντί στεφάνων να ενισχυθεί οικονομικά το κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ, το οποίο δραστηριοποιείται για την υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών.

Σε βάρος του 27χρονου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη, έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αλλά και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια.

Την ίδια στιγμή, σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 25χρονης, τα οποία προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση. Πιο συγκεκριμένα, από τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της Πηνελόπης, προέκυψε ότι έφερε περίπου 15 τραύματα, ενώ διαπιστώθηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι.

Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, διαπίστωσε δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και τραυματισμούς στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα. Παράλληλα, συνολικά επτά τραύματα εντοπίστηκαν στην πίσω πλευρά του σώματος, γεγονός που δείχνει ότι η 25χρονη δέχθηκε και χτυπήματα με μαχαίρι από την πίσω πλευρά.

Από τα περίπου 15 τραύματα, τα τρία ήταν βαθιά, με τη λεπίδα του μαχαιριού να έχει εισχωρήσει σε όλο το μήκος της. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μαχαίρι τύπου σουγιά, με λαβή και λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών.

Ο θάνατος της νεαρής γυναίκας επήλθε σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως εξαιτίας της τρώσης μεγάλων αγγείων στον τράχηλο και της αιμορραγίας που προκλήθηκε.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε επίσης τραυματισμούς σε ζωτικά όργανα, μεταξύ άλλων στο ήπαρ, το στομάχι και τον αριστερό πνεύμονα.