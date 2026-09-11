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Στη γενέτειρά του τη Νίκαια, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών (Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη συνοικία Άσπρα Χώματα, στη συμβολή των οδών Κοτυώρων και κόμβο λεωφόρου Θηβών και Πέτρου Ράλλη), αναμένεται να γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται πως ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, με τις έρευνες για τον θάνατό να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για εκπλήρωση της επιθυμίας της οικογένειάς του, να ταφεί στη γενέτειρά του, τη Νίκαια, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

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