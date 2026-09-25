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Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του, εργάστηκε σε πολλούς ελληνικούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου.

Ο έμπειρος τεχνικός συνέδεσε το όνομά του με την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς από τον ΠΑΟΚ το 1994, επιτυχία που ο ίδιος χαρακτήρισε ως την κορυφαία στιγμή της καριέρας του.

Πριν από την προπονητική του σταδιοδρομία, ο εκλιπών αγωνίστηκε ως παίκτης στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών και στον Δημόκριτο.

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Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας από τους πιο σημαντικούς προπονητές μπάσκετ της Ελλάδας, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον ελληνικό αθλητισμό.

Πρόκειται για έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Μαρκόπουλος έχει περάσει μεταξύ άλλων από τους πάγκους των «μεγάλων» της Θεσσαλονίκης, καθώς εργάστηκε επί σειρά ετών σε Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.

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Παράλληλα, ο Μαρκόπουλος εργάστηκε σε Δημόκριτο, Μακεδονικό, ΑΕΚ και Μαρούσι, ενώ σαν παίκτης αγωνίστηκε με την ομάδα του Ολύμπου 40 Εκκλησιών της Θεσσαλονίκης, καθώς και στον Δημόκριτο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Έλληνας προπονητής νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο, χωρίς να καταφέρει να βγει νικητής από τον πιο «κρίσιμο» αγώνα της ζωής του.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς

Ο Μαρκόπουλος είχε συνδέσει το όνομά του, με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου του ΠΑΟΚ στην Τεργέστη το 1994. Ο έμπειρος προπονητής είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «Δικεφάλου» μεσούσης της σεζόν, διαδεχόμενος τον Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ τότε διέθετε ένα ιδιαίτερα ισχυρό ρόστερ, με παίκτες όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Γουόλτερ Μπέρι, ο Ζόραν Σάβιτς, ο Τζον Κόρφας, ο Νίκος Μπουντούρης, ο Νέστορας Γαλακτερός και ο Ευθύμης Ρεντζιάς. Στη διοργάνωση είχε εξαιρετική πορεία, ενώ στα ημιτελικά αντιμετώπισε τον Πανιώνιο, σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τον ελληνικό αθλητισμό.

Στον τελικό περίμενε η Στεφανέλ Τριέστε του Μπόγκνταν Τάνιεβιτς, μια ομάδα με σπουδαίο ρόστερ, στο οποίο ξεχώριζαν ο νεαρός τότε Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο Ντέγιαν Τζεντίλε, ο Φρανκ Φούτσκα και ο Λάμπλεϊ.

Στις 9 Μαρτίου 1994, περισσότεροι από 6.000 φίλαθλοι δημιούργησαν καυτή ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδρειο για τον πρώτο τελικό, με τον ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στην Τεργέστη για τον δεύτερο τελικό, έχοντας προβάδισμα εννέα πόντων.

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Στο δεύτερο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε και πάλι, κατακτώντας το Κύπελλο Κόρατς με δύο νίκες. Αυτός ήταν ο δεύτερος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία της ομάδας, με τον ίδιο τον Σούλη Μαρκόπουλο να χαρακτηρίζει αυτήν την επιτυχία την «ίσως μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Η ΕΟΚ μέσω επίσημης ανακοίνωσης θέλησε να αποχαιρετίσει τον έμπειρο προπονητή, που πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

«Ενας άνθρωπος με πολυετή και πολύπλευρη προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι πια κοντά μας. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλους όσοι τον γνώρισαν, συναναστράφηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

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Ο εκλιπών ήταν ο προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε πάγκους ομάδων της πρώτης κατηγορίας, τις οποίες κοουτσάρισε συνολικά 712 φορές. Είχε αρχίσει την προπονητική του καριέρα από τον Δημόκριτο, είχε προπονήσει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέκτησε και το κύπελλο Κόρατς το 1994, Αρη και Ηρακλή περισσότερες από μία φορά την κάθε μία, τον Μακεδονικό επίσης ενώ είχε καθίσει και στον πάγκο της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του στα γήπεδα, ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεχώρισε εκτός από την ποιότητα της δουλειάς του και για τον χαρακτήρα του, ο οποίος τον έκανε αγαπητό σε συνεργάτες και αντιπάλους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η απώλειά του είναι σημαντική πρώτα για τους οικείους του, αλλά και συνολικά για τον χώρο του μπάςσκετ και του ελληνικού αθλητισμού».

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