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Ο Ιταλός τεχνικός χαρακτήρισε το εγχείρημα πρόκληση, επισημαίνοντας την ανάγκη για βελτίωση σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου.

Αναφερόμενος στη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν, ο Τρινκιέρι εξήρε την καθοριστική συμβολή του προέδρου της ομάδας, ο οποίος στόχευσε στην απόκτηση ενός κορυφαίου αθλητή.

Ο προπονητής απέφυγε να μιλήσει για τίτλους ή τη συμμετοχή στη EuroLeague, εστιάζοντας αποκλειστικά στην καθημερινή δουλειά και στην προετοιμασία των επόμενων αγώνων.

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Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, έδωσε συνέντευξη σε σερβικό μέσο και μίλησε για διάφορα θέματα, όπως η σχέση του με την Παρτίζαν, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον πάγκο του «Δικέφαλου του Βορρά», καθώς και η συζήτηση που είχε με τον Τέλη Μυστακίδη, αναφορικά με την ενίσχυση της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός μίλησε στην meridiansport.rs για τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοδοξία που υπάρχει στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής ομάδας.

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Αρχικά, μιλώντας για τον ΠΑΟΚ και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν την παρουσία του στον πάγκο της ομάδας, ο Τρινκιέρι υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που απαιτεί χρόνο, υπομονή και δουλειά σε όλα τα επίπεδα.

«Yπάρχουν πολλές ομοιότητες με την Παρτιζάν. Ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς, ιστορία, τίτλους, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή που είναι αρκετά μακρινή. Μου αρέσουν προκλήσεις σαν κι αυτή. Μερικές φορές, όταν δεν έχεις σχεδόν τίποτα, είναι πιο εύκολο, γιατί το αποδέχεσαι και δουλεύεις κάθε μέρα και αρχίζεις να το συναρμολογείς κομμάτι-κομμάτι. Αυτή είναι η δουλειά μου.

Η πίεση δεν αποτελεί ποτέ πρόβλημα για μένα, γιατί αν υπάρχει πίεση, σημαίνει ότι εννοείς κάτι και ότι κάτι αναμένεται από εσένα. Είμαστε ακόμα μακριά. Πρέπει να αναπληρώσουμε κάτι που δεν μπορεί να αναπληρωθεί σε μία σεζόν. Έχεις μια απόσταση τριών επιπέδων. Όχι μόνο με τον προπονητή και τους παίκτες, αλλά με ολόκληρη την οργάνωση. Χρειάζεσαι έναν καθαριστή δαπέδων, έναν λογιστή, άτομα που γράφουν email στο υψηλότερο επίπεδο.

Χρειάζεται χρόνος, πολλή αφοσίωση. Κάθε άτομο στον σύλλογο πρέπει να έχει την επιθυμία να γίνει καλύτερος, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσεις ανταγωνισμό. Δεν ακούω αυτούς που μιλάνε για τίτλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τρινκιέρι.

«Πρώτα απ’ όλα, έχουμε έναν πρόεδρο που έχει όραμα και ξέρει από επιχειρήσεις. Δεν γνωρίζει πολλά από μπάσκετ, αλλά μαθαίνει κάτι κάθε μέρα, ρωτάει. Είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας και γνωρίζει ότι πρέπει να κάνεις κινήσεις που είναι έξω από τα συνηθισμένα, έξω από το καλούπι», πρόσθεσε.

Στην συνέχεια, ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στο Νικ Καλάθη, ο οποίος είχε εξαιρετικά παιχνίδια με την Παρτίζαν, καθώς και στην μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος κατά την άποψή του είναι ο καλύτερος αθλητής στην θέση «3».

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«Φτιάξαμε μια ομάδα και ο Νικ ήταν ο στόχος μας από την πρώτη μέρα, γιατί είναι πραγματικός πλέι μέικερ, έπαιξε εξαιρετικά στην Παρτίζαν, ανέβηκε επίπεδο, γνωρίζει την Ελλάδα», είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, προσθέτοντας για τον Όσμαν:

«Ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε τρεις κατηγορίες κάτω από το επίπεδο στο οποίο θέλουμε να βρισκόμαστε. Μας έλειπε ένας βασικός φόργουορντ στη θέση “3” και ο πρόεδρος με ρώτησε: “Ποιος είναι ο καλύτερος;”. Νομίζεις ότι απλώς σε ρωτάει εκείνη τη στιγμή, ότι θέλει να μάθει και τέτοια πράγματα. Του είπα ότι, από όλους τους παίκτες που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, ο καλύτερος ήταν ο Τσέντι Όσμαν, αλλά ότι είχε συμβόλαιο.

Εκείνος έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ήξερε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι που θα έβαζε τη σφραγίδα μας και θα έστελνε το μήνυμα ότι υπάρχουμε, ότι επιστρέψαμε με επιθυμίες και φιλοδοξίες. Αυτή η μεταγραφή ήταν πέρα από τον δικό μου έλεγχο».

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Τέλος, ο Ιταλός τεχνικός απάντησε και στο ερώτημα εάν περιμένει τον ΠΑΟΚ στη EuroLeague: «Δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω μόνο την επόμενη προπόνηση και τον επόμενο αγώνα. Αυτό είναι ένα ερώτημα για τη διοίκηση».

(Με πληροφορίες από meridiansport.rs)

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