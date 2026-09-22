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Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ και προπονείται με τους Λος Άντζελες Λέικερς λίγο πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA και συγκίνησε με ανάρτηση στο instagram για τις κόρες του.

Η ανάρτηση του Λούκα Ντόντσιτς είχε πολλές φωτογραφίες με τις δύο κόρες του από το καλοκαίρι που πέρασαν μαζί στη Σλοβενία και ο αποχαιρετισμός του είχε έντονη συγκίνηση λόγω και της δικαστικής διαμάχης, που βρίσκεται με την πρώην σύζυγό του.

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Ο χωρισμός του Ντόντσιτς με την πρώην σύζυγό του δεν ήταν αναίμακτος και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, οι οποίες μένουν πλέον στη Σλοβενία με τη μητέρα τους.

«G+O, δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος του κόσμου βρίσκεται ο μπαμπάς. Δεν περνά ούτε μία μέρα που να μη σας έχω στην καρδιά μου. Όπου κι αν πάω, είστε πάντα μαζί μου. Σας αγαπώ!», έγραψε ο Σλοβένος σταρ στην ανάρτησή του.