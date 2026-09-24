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Ο Κροάτης παλαίμαχος χαρακτήρισε τον Γιόκιτς μπασκετική ιδιοφυΐα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η σημερινή εποχή διαφέρει σημαντικά από τη δική του.

Σύμφωνα με τον Κούκοτς, η προηγούμενη γενιά Ευρωπαίων παικτών αντιμετώπιζε πιο κυρίαρχους παραδοσιακούς σέντερ κάτω από το καλάθι.

Ο ίδιος απέρριψε την άποψη ότι οι σημερινοί παίκτες υπερέχουν των Ευρωπαίων αστέρων που αγωνίστηκαν στις δεκαετίες του ογδόντα και του ενενήντα.

Τέλος, απέδωσε την αγωνιστική ευφυΐα των σύγχρονων Ευρωπαίων αθλητών στις ισχυρές μπασκετικές βάσεις που απέκτησαν μέσω της ευρωπαϊκής σχολής.

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Ο Τόνι Κούκοτς έδωσε συνέντευξη στην κροατική εκπομπή «Sport nedjeljom official», όπου αναφέρθηκε στην ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία των Ευρωπαίων παικτών στο NBA, ξεχωρίζοντας τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς.

Ο παλαίμαχος Κροάτης άσος μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Γιόκιτς, χωρίς όμως να συμφωνεί με την άποψη ότι η σημερινή γενιά Ευρωπαίων παικτών υπερτερεί εκείνης στην οποία αγωνίστηκε ο ίδιος.

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«Ο Νίκολα Γιόκιτς επαινείται και δικαίως. Είναι μια εκπληκτική μπασκετική ιδιοφυΐα και η αντίληψή του για το παιχνίδι με συναρπάζει απόλυτα.

Ωστόσο, ο Γιόκιτς παίζει σε μια εποχή όπου δεν χρειάζεται σε κάθε παιχνίδι να αντιμετωπίζει τρεις εξαιρετικά δυνατούς και σωματικά κυρίαρχους σέντερ κάτω από το καλάθι», ανέφερε.

Ο Κούκοτς εξήγησε πως κατά τη διάρκεια της δικής του παρουσίας στο NBA οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, καθώς οι κλασικοί σέντερ είχαν πολύ πιο έντονο ρόλο και παρουσία κοντά στο καλάθι.

«Στη δική μου εποχή, το γήπεδο ήταν γεμάτο από τεράστιους, παραδοσιακούς σέντερ που έλεγχαν κάθε ριμπάουντ και έκλειναν τη ρακέτα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Κροάτης αναφέρθηκε και στην αγωνιστική παιδεία των Γιόκιτς και Ντόντσιτς, συνδέοντας το υψηλό επίπεδο κατανόησης του παιχνιδιού τους με τις ευρωπαϊκές και ειδικότερα τις βαλκανικές μπασκετικές ρίζες τους.

«Ο Γιόκιτς και ο Ντόντσιτς διαθέτουν εξαιρετικά υψηλό μπασκετικό IQ, το οποίο προέρχεται από εκείνη την ευρωπαϊκή, βαλκανική σχολή των βασικών αρχών του μπάσκετ.

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Έχουν τελειοποιήσει τα fundamentals και η κατανόησή τους για το ίδιο το παιχνίδι είναι πολύ πιο προχωρημένη και βαθύτερη από το μεγαλύτερο μέρος της λίγκας», τόνισε.

Γιόκιτς και Ντόντσιτς αποτελούν δύο από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της επιρροής που έχουν αποκτήσει οι Ευρωπαίοι στο NBA. Ο Σέρβος έχει αναδειχθεί τρεις φορές MVP της κανονικής περιόδου και έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα με τους Ντένβερ Νάγκετς, ενώ ο Σλοβένος βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα της λίγκας.

Η συζήτηση, ωστόσο, οδηγήθηκε στη σύγκριση της σημερινής εποχής με τη γενιά του Κούκοτς, με τον ίδιο να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για τη θέση του.

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Ο άλλοτε άσος των Μπουλς έφερε στην κουβέντα τους Γιόκιτς, Ντόντσιτς και Γιάννη Αντετοκούνμπο, αντιπαραβάλλοντάς τους με κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες που πρωταγωνίστησαν στα τέλη των ’80s και κατά τη διάρκεια των ’90s.

«Έχεις τον Γιόκιτς, τον Ντόντσιτς και τον Γιάννη. Εντάξει, είναι τρεις φανταστικοί παίκτες. Αλλά δεν θα παραδεχτώ ποτέ ότι οι σημερινοί παίκτες είναι καλύτεροι από τον Ντράζεν Πέτροβιτς, τον Ντίνο Ράτζα, τον Βλάντε Ντίβατς, τον Άρβιντας Σαμπόνις ή τον Σαρούνας Μαρτσουλιόνις», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Κούκοτς αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο μπάσκετ και στον επαγγελματικό αθλητισμό, επισημαίνοντας τη σημαντική πρόοδο στην αθλητική επιστήμη, τη διατροφή και τις μεθόδους αποκατάστασης σε σχέση με το παρελθόν.

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