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Ο ΠΑΟΚ κάνει πρεμιέρα στο Eurocup, αντιμετωπίζοντας στην Πυλαία τη Μανρέσα, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να μην ξεχνάει τον Σούλη Μαρκόπουλο και να τιμάει τη μνήμη του, μέσω της κόρης του Νάνσυς.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Ιωάννης Πετμεζάς, καλωσόρισε στο γήπεδο τη Νάνσυ Μαρκοπούλου και της παρέδωσε το φύλλο αγώνα του ιστορικού τελικού του Κυπέλλου Κόρατς, το οποίο και κατέκτησε η ομάδα της Θεσσαλονίκης με προπονητή την πατέρα της, Σούλη Μαρκόπουλο.

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Στην Πυλαία ήταν πάντως εμφανής η συγκίνηση για τον πρώην τεχνικό του “δικεφάλου του Βορρά”, ο οποίος και έφυγε πριν λίγες ημέρες από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών.