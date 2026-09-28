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Η Euroleague συνεχίζει τη σειρά των video στα οποία οι παίκτες των ομάδων δοκιμάζουν γεύσεις από τις χώρες όπου αγωνίζονται. Αυτή τη φορά, η κάμερα της διοργάνωσης βρέθηκε στην προπόνηση του Ολυμπιακού, με πρωταγωνιστές τον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ και τον Εμπάι Εντιάι.

Οι δύο νεοαποκτηθέντες παίκτες των Πειραιωτών είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από την ελληνική γαστρονομία, καθώς κλήθηκαν να δοκιμάσουν τρία χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας.

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Το μενού που τους ετοίμασε η Euroleague περιείχε παστίτσιο, γίγαντες και μουσακά. Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ φάνηκε να απολαμβάνει και τις τρεις επιλογές, ενώ ο Εμπάι Εντιάι έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στο παστίτσιο.

The videos you loved are back 🥙🍴



Spreading the Greek culture to @CodiTyree0 & Mbaye Ndiaye this time! pic.twitter.com/WpyrqeXUEB September 28, 2026