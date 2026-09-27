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Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας τη διαφορά ακόμα και στους είκοσι πόντους κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους.

Παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πλησιάσει στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες του Ολυμπιακού διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι και διατήρησαν τη νίκη.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 74-65, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο ελληνικό μπάσκετ και πανηγύρισε την κατάκτηση του Super Cup, επικρατώντας του ΠΑΟΚ στον τελικό.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στον πρώτο τίτλο της σεζόν και πρόσθεσαν ακόμη ένα τρόπαιο στη συλλογή τους, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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Με το καλήσπερα του μεγάλου τελικού του Super Cup, ο Ολυμπιακός επιχείρησε να ταΐσει τον Ντόντα Χολ, με τον Αμερικανό να ανοίγει το σκορ με κάρφωμα. Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι ξεκίνησαν το ματς με τρίποντο του Όσμαν και με προσπέρασμα με τον Κάιλ Αλεξάντερ για το 5-4 στα πρώτα 2:30 λεπτά της αναμέτρησης. Ο “δικέφαλος του βορρά” έμεινε κοντά και προσπάθησε να περιορίσει το ρεπερτόριο του Σάσα Βεζένκοφ, αλλά ο Βούλγαρος αστέρας είχε βρει ρυθμό με 6 πόντους για το 13-7 στα μέσα του δεκαλέπτου. Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι προσπάθησαν να μην μείνουν μακριά στο σκορ, ανοίγοντας το τέμπο καθώς ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στο +10 και το 18-8. Με σερί πόντων από τους Όσμαν και Φόστερ, ο ΠΑΟΚ μείωσε άμεσα σε 18-14, με τον Ντόρσεϊ να κάνει τα δικά του, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο +8 και το 25-17 με πέντε προσωπικούς πόντους του Έλληνα γκαρντ.

Με το ξεκίνημα της 2ης περιόδου, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά με τρίποντο του Καλάθη που έκανε έξαλλο τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός πάτησε και πάλι το γκάζι, με τους “ερυθρόλευκους” να περιορίζουν τον “δικέφαλο του βορρά” στα ριμπάουντ και με τους Βεζένκοφ και Μοντέρο να τον στέλνουν στο +10 και το 34-24. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε ποτέ στο πρώτο μέρος να ανεβάσει ρυθμούς, μιας και ο Ολυμπιακός διατηρούσε την διαφορά του σε όλο το διάστημα του δεκαλέπτου, με τον Μοντέρο και τον Χολ να είναι κομβικοί μέχρι εκείνο το σημείο που η διαφορά ήταν στο +20 και το 48-28. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε με ένα σερί 7-0 να κατεβάσει την διαφορά στο 50-36 πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με χαμηλότερη διαφορά από αυτό που περίμενε με δεδομένη την κατάσταση που υπήρχε.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει κενά στην περιφερειακή του άμυνα, με τον Παπανικολάου να ευστοχεί σε δυο τρίποντα για το +17 αρχικά με 53-36 και 56-39, με το σύνολο του Τρινκιέρι να έχει σφυγμό με τους Όσμαν και Αλεξάντερ για το 56-44. Οι Πειραιώτες συντηρούσαν την διαφορά, αλλά ο “δικέφαλος του βορρά” την έφτασε με τον Χάτζινς στο -10 και το 64-54, δίνοντας άλλη ομορφιά στην αναμέτρηση. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι κατάφεραν να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο, εκμεταλλευμένοι τα κενά των Πειραιωτών, με τον Ταϊρί να κατεβάζει την διαφορά στους 9 πόντους για το 74-65.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 50-36, 74-65

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόρντ, Πλώτας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο.

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Μπαζίνας, Αλεξάντερ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης