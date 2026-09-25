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Ο Παναθηναϊκός «συνέτριψε» την Παρί με 91-72 στην πρεμιέρα της σεζόν στη Euroleague, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να γίνεται viral μετά από ένα τρολάρισμα την ώρα του αγώνα.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα κατά τη διάρκεια του Παναθηναϊκός – Παρί, με τον αντίπαλό του να πέφτει επικίνδυνα στα πόδια του, σαν να κάνει τάκλιν σε αγώνα ποδοσφαίρου.

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Ο Ισπανός φόργουορντ του «τριφυλλιού» γλίτωσε τον τραυματισμό, πηδώντας πάνω από τον αντίπαλό του, αλλά αντί να εκνευριστεί από το μαρκάρισμα, έδειξε το χιούμορ του, ζητώντας από τον διαιτητή να δείξει κίτρινη κάρτα, όπως στο ποδόσφαιρο.

Ο Χουάντσο κέρδισε έτσι και το γέλιο των συμπαικτών του στο παρκέ.