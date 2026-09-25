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Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την λίστα των ξένων για το πρωτάθλημα, καθώς και το Super Cup, στην οποία συμπεριλαμβάνεται κανονικά ο τραυματίας Κέντρικ Ναν.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να ενισχύσει ακόμα τις προσπάθειες της ομάδας του, ωστόσο μπήκε κανονικά στην λίστα, προκειμένου να εκτίσει την ποινή που του έχει επιβληθεί από τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

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Εκτός οκτάδας έμειναν οι επίσης τραυματίες Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να καλείται να κόψει έναν παίκτη από τους επτά διαθέσιμους για τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας, σε πρωτάθλημα και Super Cup.

Εντός της λίστας ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός βρίσκονται οι Τζέριαν Γκραντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Ίζαν Μπόνγκα, Κέντρικ Ναν, Μπράνκου Μπάντιο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερναγκόμεζ και Ματίας Λεσόρ.