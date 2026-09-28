Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας επέστρεψαν επίσημα στους «ερυθρόλευκους», με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτησή τους έως το καλοκαίρι του 2027.

Πρόκειται για δύο αθλητές που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό, ο πρώτος το χρονικό διάστημα 2013-15 και ο δεύτερος την διετία 2022-24.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, Ντάνστον και Πάπας έχουν συνεργαστεί ξανά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ οι δύο παίκτες πήραν μέρος στην προετοιμασία του συλλόγου το καλοκαίρι, γεγονός που εκτιμήθηκε σημαντικά από τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Την περασμένη σεζόν ο 40χρονος σέντερ αγωνιζόταν για την Ολίμπια Μιλάνο, ενώ ο Πάπας έπαιξε για το Μαρούσι.