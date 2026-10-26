Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σαφές μήνυμα για τις πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία και τη νέα σελίδα που ανοίγει στη χώρα του έστειλε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και τη νίκη της Φοιτητικής Λίστας.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μιλώντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα (26/10), ενόψει της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της EuroLeague (27/10, 21:15), δεν περιορίστηκε στα αγωνιστικά ζητήματα, αλλά αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στην Σερβία.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη χώρα μου πήγε να ψηφίσει. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση», δήλωσε αρχικά ο Σέρβος τεχνικός, χαιρετίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία.

«Είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και εύχομαι στους νέους τα καλύτερα και να καταλάβουν ότι η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε πολύ περήφανοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.