Ο Ολυμπιακός (24-12) είχε σε μεγάλη βραδιά τους Σάσα Βεζένκοφ (26π.) και Τάιλερ Ντόρσει (37π.), οι οποίοι οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης (22-14) και έμειναν μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα της Φενερμπαχτσέ από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι και προηγήθηκε από νωρίς (12-2) μετά το καλάθι του Βεζένκοφ (6π.). Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν την Ρεάλ Μαδρίτης χαμηλά στην επίθεση και ο τρομερός Ντόρσει (4/6 τρίποντα) έκανε ακόμα ένα εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο φέτος για το +12 της ομάδας του (24-12).

Στην δεύτερη περίοδο, οι Μαδριλένοι μπήκαν πιο συγκεντρωμένοι και χάρη σε ένα εντυπωσιακό σερί 11-0, μείωσαν την διαφορά στο καλάθι (35-33), αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ. Η Ρεάλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και χάρη στα διαδοχικά καλάθια από τους Λάιλς και Γιουλ απέκτησε το προβάδισμα (35-40, 17′). Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός αντέδρασε, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και με πρωταγωνιστές του Βεζένκοφ (16π.) και Ντόρσει (17π.) έκλεισε το ημίχρονο μπροστά (49-42).

«Καυτός» Ντόρσει, στο +16 ο Ολυμπιακός

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους και ο «καυτός» Ντόρσει σήκωσε στο «πόδι» το ΣΕΦ μετά από δύο συνεχόμενα τρίποντα. Στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά προσεκτικός στην άμυνα, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση, ο Βεζένκοφ μετά από ασίστ Ντόρσει σκόραρε και εκείνος από την περιφέρεια (65-49).

Στην τέταρτη περίοδο, οι Πειραιώτες διεύρυναν ακόμα περισσότερο την διαφορά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε στις αρχές του δεκαλέπτου χωρίς τους Βεζένκοφ, Ντόρσει, ωστόσο ακόμα και έτσι βρέθηκαν οι λύσει. Τόσο ο Χολ στο «5» όσο και ο Τζόζεφ (4 ασ.) βοήθησαν αρκετά, με τον Γουόρντ να σκοράρει από μακριά, κάνοντας το +19 (84-65). Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν την διαφορά, δεν απειλήθηκαν στο φινάλε και με αυτόν τον τρόπο έμειναν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 3, Νιλικίνα, Γουόρντ 4, Βεζένκοφ 26, Παπανικολάου 3, Ντόρσει 37, Πίτερς 3, Μιλουτίνοφ 5, Τζόζεφ 2, Χολ 9, Μακίσικ 10, Φουρνιέ

Ρεάλ Μαδρίτης: (Σέρτζιο Σκαριόλο) Λάιλς 22, Αμπάλντε 3, Καμπάτσο 14, Οκεκε, Χεζόνια 6, Μαλεντόν 2, Ντεκ 9, Γκαρούμπα 2, Ταβάρες 15, Γιουλ 2, Φελίθ 12, Λεν