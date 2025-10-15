Ο Ρισόν Χολμς έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ανήμερα των γενεθλίων του (15/10) και οι πράσινοι επικράτησαν της Βιλερμπάν με 91-85 στο Telekom Center Athens σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αμερικανός σέντερ πέτυχε double-double με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ σε συμμετοχής, ενώ ο Κέντρικ Ναν ήταν ως συνήθως εξαιρετικός, μετρώντας πόντους, ριμπάουντ και ασίστ. Το τριφύλλι βελτίωσε έτσι το ρεκόρ του σε 3-1 (2-1 εντός κα 1-0 εκτός έδρας), πριν πάει στην Κωνσταντινούπολη για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν ήταν οι πέντε που ξεκίνησαν το παιχνίδι. Ο Τούρκος σέντερ χρεώθηκε με δύο φάουλ στο 4’30” και άφησε στη θέση του στον Χολμς. Εκείνος προσέφερε 6 πόντους κι ένα μπλοκ στην πρώτη περίοδο, όπου ο Ναν πέτυχε 9 πόντους, για να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με 26-19.

Η Βιλερμπάν βρήκε τρία συνεχόμενα τρίποντα στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου και ισοφάρισε σε 28-28 στο 12’15”, ενώ προσπέρασε με 38-39 στο 17’52”. Εκεί, οι πράσινοι έτρεξαν ένα σερί 10-0 μέχρι την ανάπαυλα, για να πάνε στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 48-39 (20′) και τον Ναν να έχει φτάσει στους 18 πόντους.

Στο 24′ η διαφορά υπέρ του τριφυλλιού έφτασε στους 13 πόντους (56-43), όμως οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στους 8 (68-60) μέχρι το 30′.

Ο Παναθηναϊκός βιάστηκε να χαλαρώσει και η ομάδα του Πουπέ βρέθηκε στο -3 (72-69) στο 32’10”. Εκεί Ναν και Χολμς συνεργάστηκαν ιδανικά σε δύο φάσεις πάρε-βάλε για να προκύψει το 76-69 (33′).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85