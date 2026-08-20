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Ο Ολλανδός πιλότος θα παραμείνει στην ομάδα για ακόμη τέσσερις σεζόν, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεκίνησε το 2016.

Μαζί έχουν κατακτήσει τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών, δύο Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και 71 νίκες σε αγώνες Grand Prix.

Ο Φερστάπεν δήλωσε ότι η ομάδα αποτελεί για εκείνον μια δεύτερη οικογένεια και εξέφρασε την προσδοκία του για μελλοντικές επιτυχίες.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός για την ιστορία της Formula 1.

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Ο Μαξ Φερστάπεν θα συνεχίσει με την Red Bull Racing μέχρι το τέλος της σεζόν της Formula 1 του 2030, όπως ανακοίνωσε η ομάδα την Πέμπτη.

Η Red Bull έβαλε τέλος στα σενάρια για το μέλλον του Oλλανδού πιλότου ο οποίος θα παραμείνει έτσι στο τιμόνι της αυστριακής ομάδας για ακόμη τέσσερις σεζόν, σε μια συμφωνία που επιβεβαιώνει την πρόθεση των δύο πλευρών να συνεχίσουν μαζί και στη νέα εποχή της Formula 1.

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BREAKING: Max Verstappen will remain at Red Bull Racing until the end of 2030#F1 pic.twitter.com/inHmW3dEJJ — Formula 1 (@F1) August 20, 2026

Ο Φερστάπεν εντάχθηκε στο Red Bull Junior Programme το 2014 και έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα το 2016, πανηγυρίζοντας μάλιστα τη νίκη στο πρώτο του Grand Prix με τα χρώματα της Red Bull. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία της ομάδας.

Μαζί, Φερστάπεν και Red Bull έχουν κατακτήσει τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών, δύο Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και 71 νίκες σε Grand Prix.

Φερστάπεν: «Η ομάδα είναι σαν δεύτερη οικογένεια»



«Είμαι πραγματικά χαρούμενος με την επέκταση του συμβολαίου. Έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους και ανυπομονώ να συνεχίσω να δουλεύω με όλους, ώστε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Αυτό παραμένει ο απόλυτος στόχος για όλους μας», δήλωσε ο Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με τη Red Bull, χαρακτηρίζοντας την ομάδα «δεύτερη οικογένεια».

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«Πάντα το έλεγα: η ομάδα είναι σαν δεύτερη οικογένεια για μένα και νιώθω πολύ άνετα εδώ. Ήρθα στην ομάδα ελπίζοντας ότι θα μπορώ να κερδίζω αγώνες. Αυτό που καταφέραμε μαζί ήταν πραγματικά υπέροχο. Έχουμε μοιραστεί πολλές απίστευτες στιγμές και έχουμε κερδίσει τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα».

Ο Φερστάπεν αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Laurent Mekies, τονίζοντας ότι βλέπει ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον της Red Bull.

«Όλοι στο Milton Keynes πιστεύουν σε αυτό που χτίζουμε και ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο, να παλέψουμε για περισσότερες νίκες και πρωταθλήματα, καθώς συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον της ομάδας».

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Από την πλευρά του, ο CEO και Team Principal της Red Bull, Laurent Mekies, χαρακτήρισε την παραμονή του Φερστάπεν «φανταστικά νέα» για την ομάδα και τη Formula 1, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία των δύο πλευρών αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες στην ιστορία του αθλήματος.

Four more years of full send ✍️​



We’re delighted to announce that Max has signed a contract extension with the Team until the end of 2030 🦁​#F1 pic.twitter.com/7u1TgslIvS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026

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