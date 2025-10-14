Το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε σε πένθος μετά την είδηση για τον θάνατο του Γιάννη Κόλλια σε ηλικία 92 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Γεωργία, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έγραψε: «Πατέρα μου, οδηγέ της ζωής μου, φως μου, στήριγμα μου…..τα συν και τα πλην μας, πάντα εκεί, πάντα δίπλα μου, ένα ακόμη πικρό ποτήρι……πέτα πέτα πέτα ψηλά και ξεκουράσου».

Ο Γιάννης Κόλλιας υπηρέτησε για πολλά χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο, πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσεις τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Από το 1971 έως το 1975 διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Νέων, ενώ την περίοδο 1974-1975 ανέλαβε και την Εθνική Ελπίδων.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε σε πολλές ομάδες της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός. Επίσης εργάστηκε σε ομάδες όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός.

Η μεγαλύτερη του διάκριση με την Εθνική Ελπίδων, ήταν η 3η θέση στους Μεσογειακούς αγώνες της Ιταλίας το 1997 και τη 2η θέση στο πρωτάθλημα της UEFA στη Ρουμανία το 1998.

Με την Εθνική Νέων, κατέκτησε το τουρνουά της Βουλγαρίας το 1973, ενώ την οδήγησε στην 4η θέση στο πρωτάθλημα της UEFA στη Σουηδία, το 1974.

Καριέρα



Απόφοιτος με υποτροφία της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (1957) και αριστούχος της σχολής προπονητών της Ε.Π.Ο. (1970) και της Σχολής προπονητών της Αγγλικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (1971), διετέλεσε, επί σειρά ετών, υπεύθυνος των Εθνικών ποδοσφαιρικών ομάδων υποδομών, ενώ θήτευσε ως τεχνικός πολλών ποδοσφαιρικών συλλόγων, μεταξύ των οποίων και στον Ολυμπιακό. Ασχολήθηκε, ακόμη, με την κωπηλασία (πτυχιούχος της σχολής κωπηλασίας του Πόρου, 1961), αλλά και με τα εναέρια σπορ (πτυχιούχος της σχολής αλεξιπτωτιστών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, 1955). Συμμετείχε, διδάσκοντας, σε πολλά σεμινάρια προπονητικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ για την προσφορά του στον αθλητισμό τιμήθηκε με πάμπολλες διακρίσεις κι επαίνους.