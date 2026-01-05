Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε δύσκολα τον Μπίλι Χάρις με 2-1 σετ και έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για το United Cup.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι δεν ήθελε να χάσει ακόμη έναν αγώνα που κρίθηκε σε λεπτομέρειες, ενώ είχε κι ένα μίνι “επεισόδιο” με τον πατέρα του, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.

Tην ώρα που μιλούσε ο Έλληνας πρωταθλητής, από το βάθος ακούστηκε η φωνή του πατέρα και προπονητή του, Απόστολου. Εκεί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε από την κάμερα και του είπε «Σε παρακαλώ μπορείς να φύγεις», με τον ίδιο να απομακρύνεται γελώντας. Η δημοσιογράφος τον κάλεσε για να κάνουν οικογενειακά δηλώσεις κι εκείνος δεν δέχτηκε. Αμέσως μετά ο Έλληνας τενίστας μίλησε στο μικρόφωνο και είπε χαμογελώντας «Νιώθω πως εκείνος θέλει να δώσει συνέντευξη. Γιατί δεν κάνεις εσύ δηλώσεις αντί για εμένα;».

Στη συνέχεια, δήλωσε: «Κουράστηκα να χάνω τέτοια ματς, είχα ένα και τον Σεπτέμβριο, δοκίμασα τα πάντα από τη δική μου μεριά για να μην ξανασυμβεί αυτό. Είμαι ευγνώμων, η ατμόσφαιρα εδώ έξω ήταν τρελή», δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής στην on-court συνέντευξη και συνέχισε: «Θέλω να συγχαρώ τον Μπίλι, έκανε σπουδαίο αγώνα, τα πήγε καταπληκτικά και με έφτασε στα όριά μου. Σε αυτά τα ματς δεν έχει τόση σημασία ο νικητής γιατί είναι πολύ καλά για το άθλημα».