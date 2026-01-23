Ολοκληρώθηκε η αλλαγή ονομασίας στο γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο περνά πλέον στην εποχή της Allwyn Arena.

Την τελική της μορφή παίρνει η νέα επιγραφή στην πρόσοψη του γηπέδου της «Αγιάς Σοφιάς». Η εμπορική ονομασία της «Αγιά Σοφιά» αλλάζει από ΟΠΑΠ σε Allwyn Arena. Όπως φαίνεται και στις εικόνες, οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και η νέα επιγραφή είναι πλέον έτοιμη.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχε αφαιρεθεί η ονομασία OPAP Arena, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα εμπορική ταυτότητα του γηπέδου. Το «σπίτι» της Ένωσης περνά επίσημα σε μια νέα φάση, με τη συνεργασία να τραβά ήδη το ενδιαφέρον των φιλάθλων και να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο σε επίπεδο branding και εμπορικής παρουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή γίνεται καθώς ο ΟΠΑΠ πέρασε στα χέρια του ομίλου Allwyn.