Μια από τις μεγαλύτερες εταιρικές συμφωνίες στην ιστορία της ελληνικής αγοράς ολοκληρώθηκε, δημιουργώντας έναν νέο επιχειρηματικό κολοσσό με αποτίμηση που αγγίζει τα 16 δισ. ευρώ. Η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, αλλά και για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η νέα ενοποιημένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας το κύρος και τη διεθνή της εμβέλεια.

Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα «εμβληματικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε διεθνείς πρωταθλητές», μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη δυναμική τους.

Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα

Η νέα εταιρική δομή στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές: η Ελλάδα μπορεί πλέον να φιλοξενεί και να στηρίζει επιχειρηματικούς ομίλους διεθνούς εμβέλειας. Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο όπου η ελληνική κεφαλαιαγορά αναβαθμίζεται από τον οίκο FTSE Russell σε «ανεπτυγμένη αγορά», εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω την εικόνα της χώρας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.

Παράλληλα, η επιτυχία της συνένωσης αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων σε φορολογικό, θεσμικό και επενδυτικό επίπεδο, που έχουν διαμορφώσει ένα πιο προβλέψιμο και διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι σαφείς κανόνες για εταιρικούς μετασχηματισμούς και συγχωνεύσεις αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Allwyn, με παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, φέρνει τεχνογνωσία, καινοτομία και επενδυτικά κεφάλαια, ενώ ο ΟΠΑΠ προσθέτει ισχυρή τοπική βάση, δίκτυο και εμπειρία της ελληνικής αγοράς. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί έναν ισχυρό παίκτη με διεθνή προοπτική και δυνατότητες ανάπτυξης πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Αντανακλά τη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας σε μια πιο εξωστρεφή, ανταγωνιστική και ελκυστική αγορά για διεθνείς επενδύσεις — μια αλλαγή «παιχνιδιού» που μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για αντίστοιχες στρατηγικές κινήσεις και σε άλλους τομείς.