Ουσιαστικός διάλογος για τη ρυθμιστική εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κορυφαία στελέχη ρυθμιστικών αρχών, διεθνών ενώσεων και εταιρειών του κλάδου έστειλαν μήνυμα για κοινή προσπάθεια γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι και την πάταξη του παράνομου τζόγου.



Η ομάδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ με τη Δρ. Νάνση Βέρρα και τη Μαρία Μπεκατώρου

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενίσχυση του ουσιαστικού διαλόγου και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αγορά τυχερών παιγνίων, γύρω από τη δημιουργία ενός διαφανούς, ελεγχόμενου και ασφαλούς περιβάλλοντος, με γνώμονα την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του ομίλου ΟΠΑΠ στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές του.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κορυφαία στελέχη ρυθμιστικών αρχών, διεθνών ενώσεων και εταιρειών του κλάδου, που συζήτησαν για τη ρυθμιστική εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, τις προκλήσεις και τις προοπτικές γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Ταυτόχρονα, ανέδειξαν τη σημασία πολιτικών και μέτρων για την ασφάλεια των παικτών, καθώς και για την πάταξη του παράνομου τζόγου.

Μαίρη Παπακωνσταντίνου, Δρ. Νάνση Βέρρα, Αλέξανδρος Ντάβος, Γιώργος Πουλημάς,και Νίκος Φλίγκος στο πάνελ «Βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο των τυχερών παιγνίων-Από τη θεωρία στην πράξη»

Χαιρετισμούς και ομιλίες, στο πλαίσιο της ημερίδας, απηύθυναν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών (WLA) Andreas Kötter, και ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοταριών, Piet Van Baeveghem.

Παράλληλα, στις θεματικές συζητήσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων,οι επικεφαλής των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου, Αντώνης Βαρθολομαίος και Παναγιώτης Τρισόκκας αντίστοιχα, το μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠ, Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, oι CEO της Stoiximan και της ΟΠΑΠ Κύπρου, Νίκος Φλίγκος και Αλέξανδρος Ντάβος, η Επικεφαλής Υπεύθυνου Παιχνιδιού του Ομίλου Allwyn,Nicole Garrett, ο Διευθυντής Υπεύθυνου Παιχνιδιού στην Casinos Austria AG,Arno Nagelschmied, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΠΠ, Γιώργος Πουλημάς, η εκπρόσωπος του ΕΟΠΑΕΕ, Ευτυχία Γεωργουλοπούλου και η Business Psychologist / Gambling Recovery Specialist, Φαίη Κεπίδου.

Philippe Vlaemminck, Jan Karas, Nikolina Gabelica και Piet Van Baeveghem

Αντώνης Βαρθολομαίος

Τον ΟΠΑΠ εκπροσώπησαν o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιαν Κάρας και σύσσωμη η Διοικητική Ομάδα της εταιρείας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας.

Η εστίαση του ΟΠΑΠ στο Υπεύθυνο Παιχνίδι

Στην εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας, η Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, Δρ. Νάνση Βέρρα, υπογράμμισε ότι το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του ΟΠΑΠ. Τόνισε ότι ο όμιλος εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε όλα τα επίπεδα, αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων, των συνεργατών του και της κοινωνίας. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, «ο ΟΠΑΠ ως ηγετική εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, έχει τοποθετήσει την προστασία των παικτών και την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στον πυρήνα της στρατηγικής του, με στόχο να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που προσφέρει στους πελάτες του μια δίκαιη, αξιόπιστη και ασφαλή εμπειρία παιχνιδιού».

Ο Jan Karas με τον Αντώνη Τσαπατάκη

Νομοθετική παρέμβαση για τον παράνομο τζόγο και κοινές δράσεις για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Νομοθετική παρέμβαση για τη δημιουργία ενός ολιστικού πλαισίου, που θα αντιμετωπίσει τον παράνομο τζόγο στη ρίζα του, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας. Όπως τόνισε, κεντρικές προτεραιότητες της Πολιτείας είναι η πρόληψη των φαινομένων εθισμού και η πάταξη του παράνομου τζόγου, που ανήλθε σε 1,67 δισ. ευρώ το 2024, οδηγώντας σε απώλεια εσόδων 500 εκατ. ευρώ ανά έτος για το Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι έμφαση θα δοθεί σε στοχευμένα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων, καθώς και στην αυστηροποίηση ποινών για παραβατικές ενέργειες.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, συνεχάρη τον ΟΠΑΠ για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της ημερίδας, προσθέτοντας ότι η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στο έργο του ΕΟΠΑΕ (πρώην ΚΕΘΕΑ), καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας της γραμμής 1114 για τη στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπέρμετρης ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των κοινών δράσεων για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Παναγιώτης Γιαννάκης

Μέτρα για την πρόληψη προβληματικών παικτικών συμπεριφορών και την πάταξη του παράνομου τζόγου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), Αντώνης Βαρθολομαίος, υπογράμμισε ότι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και η πάταξη του παράνομου τζόγου απαιτούν συνεργασία και πολλή δουλειά. Όπως πρόσθεσε, οι δύο βασικές εστίες κινδύνου που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι τα παράνομα website και τα συστήματα πληρωμών που εκμεταλλεύονται οι μη αδειοδοτημένοι πάροχοι. Επιπλέον, εξέφρασε τη βούληση της ΕΕΕΠ να θέσει όρια στην αγορά τυχερών παιγνίων μέσα από ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ ανέδειξε τη σημασία αξιοποίησης της τεχνολογίας σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό προβληματικών παικτικών συμπεριφορών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ) της Κύπρου, Παναγιώτης Τρισόκκας, τόνισε ότι ο παράνομος τζόγος ευδοκιμεί όπου απουσιάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η ΕΑΣ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που καλύπτει τα online casino, τα virtual και fantasy games, καθώς και μέτρα ελέγχου και πρόληψης, όπως οι μέθοδοι financial blocking, μεταξύ άλλων. Επίσης, έδωσε έμφαση στην προστασία των ανηλίκων και στην εκπαίδευση των νέων, ενώ εστίασε και στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων, όπως η εθνική πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού, καθώς και σε πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία και τον εθισμό.

Αθλητές που ανήκουν στην οικογένεια των ΟΠΑΠ Champions

Το μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠ, Γιώργος Γιαννόπουλος, επεσήμανε πως η συμμετοχή στα παίγνια είναι μια θεμιτή μορφή διασκέδασης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Επιπλέον, ανέδειξε τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας πως «δεν καταργεί τον άνθρωπο-ελεγκτή, αλλά έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τις προβληματικές συμπεριφορές των παικτών, υπολογίζοντας ένα σύνολο παραμέτρων».

Η προστασία των παικτών στο επίκεντρο

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών (WLA) Andreas Kötter, ανέδειξε τη σπουδαιότητα της προώθησης μιας κουλτούρας Υπεύθυνου Παιχνιδιού, την οποία χαρακτήρισε ως το θεμέλιο της εμπιστοσύνης στον κλάδο των τυχερών παιγνίων και αναφέρθηκε στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΟΠΑΠ στη διασφάλιση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στην Ελλάδα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοταριών, Piet Van Baeveghem, επεσήμανε την ανάγκη να εδραιωθεί ένας ουσιώδης διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των παικτών και την προώθηση της ακεραιότητας στον κλάδο των τυχερών παιγνίων.

Κατερίνα Γιαννακάκου – Ραζέλου, Nicole Garrett, Φαίη Κεπίδου και Arno Nagelschmied

Η Επικεφαλής Υπεύθυνου Παιχνιδιού του Ομίλου Allwyn, Nicole Garrett, και ο Διευθυντής Υπεύθυνου Παιχνιδιού στην Casinos Austria AG, μία εκ των θυγατρικών της Allwyn, Arno Nagelschmied, συζήτησαν σχετικά με την εμπειρία τους γύρω από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την προστασία των παικτών.

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι ως ζήτημα κοινωνικής συνείδησης και αξιών

Κλείνοντας την ημερίδα, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, τόνισε πως «το Υπεύθυνο Παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα κανονισμών ή συμμόρφωσης. Είναι θέμα αξιών. Είναι θέμα σεβασμού στον άνθρωπο». Παράλληλα, χαιρέτισε την πρόθεση της Πολιτείας για τη λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών εναντίον του παράνομου τζόγου, τονίζοντας την ανάγκη για την άμεση υλοποίηση μέτρων σε αυτόν τον τομέα. Ταυτόχρονα, ανέδειξε την καθοριστική σημασία της καθιέρωσης μιας κουλτούρας Υπεύθυνου Παιχνιδιού στην Ελλάδα.

Piet Van Baeveghem

Inspirational speaker της ημερίδας ήταν ο θρύλος του μπάσκετ και προπονητής, Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος μίλησε για τον ρόλο της υπευθυνότητας στην επίτευξη υψηλών προσωπικών και συλλογικών στόχων. Συνολικά, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την προσδοκία ότι η ημερίδα θα αποτελέσει αφετηρία για την ενίσχυση των συλλογικών προσεγγίσεων και των δράσεων γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Επιπλέον, το κοινό είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαδραστικές συνεδρίες, αλληλεπιδρώντας με τους ομιλητές και τους συντονιστές των πάνελ.

Εταιρικό προφίλ

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως.

Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του.

Παναγιώτης Τρισόκκας

Η Δρ. Νάνση Βέρρα στην εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr