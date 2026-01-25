Ο Ατρόμητος φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 0-0, με τους «πράσινους» να χάνουν ακόμη μία ευκαιρία να πλησιάσουν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση στο Περιστέρι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να δημιουργήσει παιχνίδι από τα δεξιά και να απειλήσει την εστία του Χουτεσιώτη. Στο 11ο λεπτό, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι όταν ο Μπάκου κινήθηκε πίσω από την άμυνα των φιλοξενούμενων, πέρασε τον Λαφόντ, αλλά ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μίχορλ, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Λαφόντ, διατηρώντας το 0-0. Το πρώτο μέρος κύλησε με περιορισμένες φάσεις, καθώς και οι δύο ομάδες έδειχναν παθητικές, χωρίς να μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες.

Advertisement

Advertisement

Στην επανάληψη, ο Ατρόμητος ανέβασε τον ρυθμό του και πίεσε περισσότερο στα καρέ του Παναθηναϊκού, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τα κενά στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, δυσκολευόταν να βρει ρυθμό και να δημιουργήσει φάσεις, παρά την είσοδο του Ρενάτο Σάντσες που προσπάθησε να «φορτώσει» την περιοχή των γηπεδούχων.

Η αναμέτρηση τελείωσε χωρίς σκορ, με το αποτέλεσμα να αφήνει τον Παναθηναϊκό μακριά από την τετράδα και τον Ατρόμητο να προσθέτει έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη της παραμονής.