Η επιστροφή της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στους αγωνιστικούς χώρους δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή. Ήταν μια υπενθύμιση. Ότι η αθλήτρια που έχει μάθει να παλεύει, να περιμένει και να επιστρέφει, παραμένει σημείο αναφοράς για το ελληνικό βάδην.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη επέστρεψε στη δράση με τρόπο εμφατικό, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδην, στο «χρυσό» μίτινγκ βάδην του Ρίο Μαϊόρ, στην Πορτογαλία. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε τρίτη, καλύπτοντας την απόσταση σε 1:36.33, επίδοση που αποτελεί νέο εθνικό ρεκόρ.

Advertisement

Advertisement

Η επίδοσή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ήρθε στην πρώτη της αγωνιστική εμφάνιση για το 2026, έπειτα από περίοδο ταλαιπωρίας λόγω τραυματισμών. Για μια αθλήτρια που έχει χτίσει την καριέρα της πάνω στην επιμονή, η επιστροφή με ρεκόρ μοιάζει σχεδόν χαρακτηριστική της διαδρομής της.

Γεννημένη στην Καρδίτσα στις 21 Μαρτίου 1984, η Ντρισμπιώτη είναι μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του ελληνικού στίβου. Δεν είναι μόνο οι χρόνοι και τα μετάλλια. Είναι και η ιστορία πίσω από αυτά: η αθλήτρια που για χρόνια συνδύαζε τις προπονήσεις με τη δουλειά στην οικογενειακή επιχείρηση, στο τσιπουράδικο της οικογένειάς της στην Καρδίτσα.

Η κορυφαία στιγμή της ήρθε το 2022, όταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, στα 20 χλμ. και στα 35 χλμ. βάδην, γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό. Ήταν η δικαίωση μιας αθλήτριας που δεν ακολούθησε την εύκολη διαδρομή, αλλά έμεινε στο άθλημα με πίστη, πείσμα και αφοσίωση.

Η Ντρισμπιώτη έχει υπάρξει επίσης σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μια τιμή που επισφράγισε τη θέση της ανάμεσα στις μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού.

Το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην Πορτογαλία δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι η συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε μακριά από τα φώτα, πέρασε από δυσκολίες, τραυματισμούς και προσωπικές υπερβάσεις, και εξακολουθεί να εμπνέει. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δεν επέστρεψε απλώς στους αγώνες. Επέστρεψε για να θυμίσει ότι η αντοχή δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα, αλλά και σε χρόνια προσπάθειας.