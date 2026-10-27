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Πρόκειται για την πρώτη ανάθεση παγκόσμιας διοργάνωσης ολυμπιακού αθλήματος στη Ρωσία μετά την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η απόφαση της ομοσπονδίας ακολουθεί την πρόσφατη άρση του αποκλεισμού των Ρώσων αθλητών από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή διατηρεί πάντως την απόφασή της να μην πραγματοποιεί δικές της εκδηλώσεις εντός του ρωσικού εδάφους.

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Η Μόσχα θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών του 2030 και πρόκειται για την πρώτη φορά που μια ολυμπιακή ομοσπονδία επιλέγει να διοργανώσει μια παγκόσμια διοργάνωση στη Ρωσία, μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας στραιτωτικής εισβολής της χώρας στην Ουκρανία το 2022.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (IWF) ανακοίνωσε την απόφασή της την Κυριακή, τέσσερις μήνες αφότου επιβεβαίωσε ότι οι Ρώσοι αθλητές θα έχουν και πάλι το δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις της.

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Τον Ιούλιο, όπως αναφέρει το BBC, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ήρε προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η εν λόγω αναστολή είχε επιβληθεί μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία. Η μεταγενέστερη απόφαση της ΔΟΕ άνοιξε, εν δυνάμει, τον δρόμο ώστε οι Ρώσοι αθλητές να αγωνιστούν εκπροσωπώντας τη χώρα τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Η IWF ανακοίνωσε τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα –σε επίπεδο εφήβων/νεανίδων, παίδων/κορασίδων και ανδρών/γυναικών– αναθέτοντας τη διοργάνωση για τους άνδρες και τις γυναίκες το 2029 στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας.

«Όλες οι υποψηφιότητες που λάβαμε ήταν εξαιρετικές και είμαστε βέβαιοι ότι τα πρωταθλήματα στις αντίστοιχες χώρες σας θα σημειώσουν τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της IWF, Χοσέ Κινιόνες.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, δεν έχει διεξαχθεί στη Ρωσία κανένα παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ολυμπιακό άθλημα, είτε θερινό είτε χειμερινό.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του 2025, το οποίο είχε αρχικά ανατεθεί στη ρωσική πόλη Καζάν, μεταφέρθηκε τελικά στη Σιγκαπούρη. Η Μόσχα δεν έχει φιλοξενήσει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών από το 1983.

Η Ρωσική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών δήλωσε: «Είμαστε η πρώτη ομοσπονδία ολυμπιακού αθλήματος που κατάφερε, έπειτα από πολλά χρόνια, να φέρει ξανά στη χώρα μια επίσημη διοργάνωση κορυφαίου επιπέδου».

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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αλεξάντρ Βινοκούροφ, ευχαρίστησε την IWF (Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών) μέσω ανάρτησής του στο Telegram «για την εμπιστοσύνη της», σημειώνοντας ότι το πρωτάθλημα θα αποτελέσει επίσης διοργάνωση πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας.

«Η Ρωσία διαθέτει όλη την απαραίτητη εμπειρία και τις δυνατότητες για τη φιλοξενία διοργανώσεων ανώτατου επιπέδου», δήλωσε. «Η Μόσχα έχει φιλοξενήσει επανειλημμένα μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και διαθέτει σύγχρονες υποδομές».

Ανακοινώνοντας τον Ιούλιο την απόφασή της για την προσωρινή άρση του αποκλεισμού της Ρωσίας, η ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση σχετικά με το αν η Ρωσία θα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη σημαία, τα χρώματα και τον εθνικό της ύμνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ΔΟΕ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να «μη διοργανώνει εκδηλώσεις της ΔΟΕ στη Ρωσία και να μην προσκαλεί Ρώσους κυβερνητικούς ή κρατικούς αξιωματούχους στις εκδηλώσεις της».

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Ορισμένοι Ρώσοι αθλητές συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, καθώς και στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο, υπό ουδέτερο καθεστώς.

Η Ουκρανία κατέθεσε προσφυγή στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να άρει την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η απόφαση της ΔΟΕ ελήφθη αφού η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή είχε ήδη τερματίσει τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, επιτρέποντας στους αθλητές της χώρας να αγωνίζονται υπό την εθνική τους σημαία στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες.

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Πέντε Ουκρανοί αθλητές περιλαμβάνονται στη λίστα των συμμετεχόντων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της IWF (Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών) το 2026, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί στο Νινγκμπό της Κίνας, από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου.

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