Η Ιταλία μπορεί να είναι μια χώρα που αγαπά το ποδόσφαιρο αλλά αυτό δεν εμπόδισε την αστυνομία στη Βενετία να κινηθεί εναντίον μιας ομάδας 14 παιδιών, που έκαναν το… «έγκλημα» να παίζουν μπάλα σε δημόσια πλατεία.

Το αποτέλεσμα: να επιβληθούν πρόστιμα στους γονείς τους, σε μια κίνηση που έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους, όπως μετέδωσε ο Guardian.

Advertisement

Advertisement

Τα παιδιά, ηλικίας μεταξύ 12 και 13 ετών, έπαιζαν ποδόσφαιρο στην πλατεία Pino Signoretto στο Μουράνο -ένα νησί περίπου 4.500 κατοίκων στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας- όταν ένας κάτοικος, ενοχλημένος από τον θόρυβο που έκαναν, τα κατήγγειλε στην αστυνομία.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί πήγαν στην πλατεία και αναγνώρισαν κάθε παιδί προτού κληθούν οι γονείς τους και τους επιβληθεί πρόστιμο 50 ευρώ στον καθένα. Τα παιδιά φέρονται να έπαιζαν ποδόσφαιρο σε «απαγορευμένη περιοχή, δημιουργώντας διατάραξη της δημόσιας τάξης και κίνδυνο για τους ανθρώπους που διέρχονταν», σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση που δόθηκε στους γονείς και δημοσιεύτηκε στον ιταλικό τύπο.

Ο Αντόνιο Τράμπους, πατέρας ενός από τα παιδιά, δήλωσε στην εφημερίδα La Stampa: «Ο γιος μου με κάλεσε κλαίγοντας. Η αστυνομία δεν ενήργησε με βάση τη λογική. Θα μπορούσαν να μας είχαν καλέσει και να μας ζητήσουν να πάρουμε τα παιδιά μας σπίτι. Αντ’ αυτού, πήραν αμέσως τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους».

Το πρόστιμο θα μπορούσε να φτάσει τα 500 ευρώ εάν δεν καταβληθεί εντός 60 ημερών. «Αλλά δεν θα πληρώσουμε», λέει ο Τράμπους, προσθέτοντας ότι η ομάδα των γονέων σχεδιάζει να ασκήσει έφεση και να θέσει το θέμα ενώπιον του δημάρχου της Βενετίας.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν βάσει κανονισμών που θεσπίστηκαν το 2019 και απαγορεύουν τα παιχνίδια με μπάλα σε ορισμένες περιοχές της Βενετίας. Στο Μουράνο, η μόνη πλατεία όπου επιτρέπεται το παιχνίδι είναι το Σαν Μπερνάρντο. Ωστόσο, οι γονείς υποστηρίζουν ότι η πλατεία Πίνο Σινιορέτο δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στον κατάλογο των απαγορευμένων περιοχών, καθώς δημιουργήθηκε μόλις πρόσφατα, μετά την αναδόμηση της γειτονιάς.

Η υπόθεση πυροδότησε συζήτηση στη Βενετία, με τον τοπικό σύμβουλο Μάρκο Γκασπαρινέτι να υποστηρίζει ότι η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν δυσανάλογη και να αμφισβητεί τις προτεραιότητες σε μια πόλη που παλεύει με τον υπερτουρισμό, τους πορτοφολάδες και έναν φθίνοντα τοπικό πληθυσμό.

Advertisement

Αναφερόμενος στην κλήτευση των γονέων στο αστυνομικό τμήμα, ο Gasparinetti έγραψε στο Facebook: «Ήταν απατεώνες; Πορτοφολάδες; Έμποροι ναρκωτικών; Όχι, ήταν γονείς [14] παιδιών».

Η Corriere del Veneto ανέφερε ότι τα παιδιά ενδέχεται να έχουν τιμωρηθεί λόγω της ηλικίας τους, επειδή οι χώροι όπου επιτρέπονται τα παιχνίδια με μπάλα είναι αποκλειστικά για παιδιά κάτω των 11 ετών.

(με πληροφορίες από Guardian)

Advertisement