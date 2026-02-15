Διασυρμός και ιστορική ήττα για τον Παναθηναϊκό που «δεν εμφανίστηκε ποτέ στον αγώνα» με τον ουραγό της βαθμολογίας Κολοσσό της Ρόδου ο οποίος εξαφάνισε την ομάδα του Αταμάν με τελικό σκόρ 102-97.

Η παρουσία του Αταμάν στον πάγκο της ομάδας, η οποία έπαιξε υπό τις οδηγίες του βοηθού κόουτς Σερέλη, προκάλεσε ερωτήματα μετά και την ξαφνική αδιαθεσία του στο ματς με την Φενέρ την Παρασκευή.

Η ομάδα της Ρόδου εκμεταλλεύτηκε τη σωματική και πνευματική κόπωση των παικτών του Παναθηναικού από το θρίλερ της Φενέρ και απέδρασε με ένα από τα πιο ιστορικά διπλά στην ιστορία του συλλόγου, λίγες μόνο ημέρες πριν ξεκινήσει το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά το αρχικό 14-10 με τους Καλαϊτζάκη και Όσμαν να βρίσκουν καλάθια στο τρανζίσιον, οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη «βρήκαν» το χέρι τους και με συνεχόμενα τρίποντα πραγματοποίησαν 9-0 σερί για το προβάδισμα με +5 (14-19) έχοντας αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Οι Γκαλβανίνι (10π.), Μακ (8π.) και Νίκολς (7π.) οδηγούσαν την ομάδα τους στο σκοράρισμα η οποία έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας πάρει διαφορά οκτώ πόντων (23-31). Ουσιαστικά είχαν αιφνιδιάσει τους «πράσινους» οι οποίοι έπαιζαν σαν… κοιμισμένοι έχοντας στην 1η περίοδο 8/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 4-2 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 5 λάθη, ενώ ο Κολοσσός είχε αντίστοιχα 8/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4-3 ριμπάουντ και 8 τελικές πάσες για 3 λάθη.

Στη 2η περίοδο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βλέπουν το καλάθι του Παναθηναϊκού σαν βαρέλι με τον Τέβιν Μακ να έχει 6/7 τρίποντα και 19 πόντους στο σύνολο στο πρώτο μισό του αγώνα, με την διαφορά να φτάνει και στο +10 (44-54) για λογαριασμό των Ροδιτών. Το ημίχρονο έκλεισε στο +7 για την ομάδα του Λυκόγιαννη (49-56) η οποία είχε μετρήσει 11/17 τρίποντα και 14 ασίστ για 7 λάθη.

