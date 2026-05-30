Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μεστή εμφάνιση στη SUNEL Arena και επικράτησε της ΑΕΚ με 95-68, «σφραγίζοντας» την πρόκρισή του στους τελικούς της Stoiximan GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό, πατώντας γκάζι όποτε χρειάστηκε και φτάνοντας δίκαια στο 2-0 στη σειρά των ημιτελικών, δύο ημέρες μετά τη νίκη στο ΣΕΦ με 94-77. Παρά τις σημαντικές απουσίες των Φουρνιέ, Τζόουνς και Ντόρσεϊ, οι «ερυθρόλευκοι» δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά, δείχνοντας βάθος και ποιότητα στο ρόστερ τους.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ εντυπωσιακή παρουσία είχε ο Ντόντα Χολ με double-double (16 πόντοι, 10 ριμπάουντ), 4 ασίστ και 2 μπλοκ. Πολύτιμη συμβολή είχαν επίσης οι Τόμας Γουόκαπ με 10 πόντους και 5 ασίστ, ο Φρανκ Νιλικίνα με 13 πόντους και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 7 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Για την ΑΕΚ, που ολοκλήρωσε τη φετινή της πορεία, ξεχώρισαν οι Τζέιμς Νάναλι με 19 πόντους και Γκρεγκ Μπράουν με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, σε μια βραδιά όπου οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του αντιπάλου. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Δημήτρη Φλιώνη, που πάλεψε παρά τις δύσκολες προσωπικές στιγμές.