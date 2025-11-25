Ο Τζέιμι Βάρντι από το καλοκαίρι του 2025 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κρεμονέζε και η βίλα στην οποία μένει στη Λίμνη Γκάρντα έγινε στόχος ληστών, που τη διέρρηξαν και έκλεψαν κοσμήματα και ρολόγια.

Η βίλα του Τζέιμι Βάρντι έγινε στόχος διαρρηκτών, οι οποίοι σύμφωνα με τους ανακριτές παρακολουθούσαν τις κινήσεις της οικογένειας του ποδοσφαιριστή και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να χτυπήσουν.

Η λεία της κλοπής ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, με την υπόθεση να παρακολουθείται από τους Καραμπινιέρους του Σαλό. Το σπίτι του Άγγλου βρίσκεται στη λίμνη Γκάρντα, ανάμεσα δηλαδή στην Μπρέσια και τη Βερόνα στο βόρειο μέρος της Ιταλίας.