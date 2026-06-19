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Η υπόθεση μιας 25χρονης καθηγήτριας Φυσικής σε σχολείο της Τζόρτζιας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αρχές την κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση και εκμετάλλευση μαθητών της.

Η εκπαιδευτικός, Μαρίς Νίκολς, συνελήφθη αρχικά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική επαφή με μαθητή της σε σχολικό χώρο και σε όχημα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές, προστέθηκαν νέες κατηγορίες που αφορούν συνολικά έξι εφήβους, μεταξύ άλλων για αποστολή ακατάλληλου υλικού, επικοινωνίες μέσω διαδικτύου και απόπειρες απόκρυψης στοιχείων.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές για ψηφιακά δεδομένα και έρευνες σε λογαριασμούς και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό ότι η Νίκολς διατηρούσε λογαριασμό σε πλατφόρμα δημιουργών περιεχομένου, γεγονός που φέρεται να είχε γίνει γνωστό σε μαθητές. Οι ερευνητές εξετάζουν αν υπήρξαν πιέσεις ή προσπάθειες διαγραφής συνομιλιών πριν από τις συλλήψεις.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί εις βάρος της εκπαιδευτικού.