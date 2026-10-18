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Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε για ακόμη μία φορά θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.033 βαθμούς στον προκριματικό αγώνα, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην τελική οκτάδα και επιβεβαιώνοντας την υψηλή αγωνιστική του κλάση.

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Η πρόκριση ήρθε έπειτα από ένα διήμερο αγωνίας, καθώς η όχι και τόσο καλή έξοδος κατά την εκτέλεση του προγράμματός του επηρέασε τη βαθμολογία του. Την πρώτη ημέρα των προκριματικών, ο «άρχοντας των κρίκων» βρέθηκε στην έκτη θέση με 14.033 βαθμούς. Με την ολοκλήρωση των προκριματικών σήμερα 18 Οκτωβρίου, υποχώρησε κατά δύο θέσεις, ωστόσο παρέμεινε εντός της οκτάδας που εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό.

Η μεγάλη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, από τις 17:12 έως τις 18:00, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα.

Στον τελικό, ο Πετρούνιας θα διεκδικήσει ακόμη μία σημαντική διάκριση για την Ελλάδα και την ελληνική γυμναστική, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του πέμπτου παγκόσμιου μεταλλίου της καριέρας του. Μέχρι σήμερα, έχει κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια, το 2015, το 2017 και το 2018, καθώς και ένα αργυρό, το 2023.

Η οκτάδα του τελικού των κρίκων

Σίνγκιου Λαν (Κίνα) – 14.733 βαθμοί (βαθμός δυσκολίας 6.000) Ίλια Ζάικα (Ρωσία) – 14.533 βαθμοί (βαθμός δυσκολίας 5.700) Κόρτνεϊ Τάλοκ (Βρετανία) – 14.500 βαθμοί (βαθμός δυσκολίας 5.700) Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.233 βαθμοί (βαθμός δυσκολίας 5.400) Αϊμπέκ Μεχμέτ Κοσάρ (Τουρκία) – 14.233 βαθμοί (βαθμός δυσκολίας 5.500) Γκλεν Σουλέ (Βέλγιο) – 14.100 βαθμοί (βαθμός δυσκολίας 5.400) Σινοσούκε Όκα (Ιαπωνία) – 14.066 βαθμοί (βαθμός δυσκολίας 5.100) Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.033 βαθμοί (βαθμός δυσκολίας 5.700)