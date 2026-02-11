Ο Φρανκ Ίλετ είναι ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει γίνει viral τον τελευταίο χρόνο, καθώς έχει βάλει στοίχημα με τους ακολούθους τους στα social media ότι θα κουρευτεί, μόλις οι «κόκκινοι διάβολοι» κάνουν 5 σερί νίκες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κάνει 4 διαδοχικές νίκες με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της και χρειαζόταν το διπλό στην έδρα της Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» όμως του ακύρωσαν το ραντεβού με τον μπαρμπέρη μετά το 1-1 κόντρα στην αγαπημένη του ομάδα.

Πλέον, θα πρέπει να περιμένει αρκετό καιρό για να βρεθεί ξανά στην πηγή για να κουρέψει την πλούσια χαίτη που έχει δημιουργήσει από το 2024 που ξεκίνησε το στοίχημα. Ο Ίλετ περιμένει εδώ και σχεδόν 500 μέρες για να πάρει ανάσα το κεφάλι του.

@TheUnitedStand reaction to Man Utd's 1-1 goal and then they see it's offside 💔💔 pic.twitter.com/GNCM114J4w — Coman (@F_coman7) February 10, 2026

Στο live που έκανε ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκαν περίπου 300.000 θεατές να τον παρακολουθούν και σίγουρα οι περισσότεροι χάρηκαν με τον «πόνο» του.

Η αντίδρασή του στο γκολ της Γουέστ Χαμ είναι χαρακτηριστική. Ο Ίλετ είχε την ελπίδα για δύο λεπτά ότι η ομάδα του θα κάνει την ανατροπή μετά το γκολ του Σέσκο στις καθυστερήσεις, όμως αυτό δεν συνέβη και ο χρόνος μηδένισε γι’ αυτόν.

Famous TikToker “TheUnitedStand” breaks down on stream after not cutting his hair for 500+ days as Man United lose the 4th-game streak — pulling nearly 260K viewers 😳👀



“It was a strange game. I feel heartbroken… this was the moment”

«Οι κόκκινοι διάβολοι» σκόραραν με τον Κασεμίρο νωρίς στο δεύτερο μέρος και αυτό έφερε πανηγυρισμούς στο live του ακούρευτου οπαδού, όμως το γκολ του Βραζιλιάνου ακυρώθηκε, με τις αντιδράσεις αν είναι απολαυστικές.

Η σπόντα της Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλησε να πειράξει την αντίπαλό της μετά την γκέλα με την Γουέστ Χαμ ανεβάζοντας μία ανάρτηση με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τη λεζάντα: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να αφήνεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν».

Nothing wrong with growing out your hair. pic.twitter.com/xJF6YKx21M — Manchester City US (@ManCityUS) February 10, 2026

